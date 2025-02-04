В ЄС зробили заяву про постачання зброї Україні

Путін прагне змусити Україну капітулювати, і якщо це станеться, він піде далі.

ЄС прискорить постачання зброї та боєприпасів Україні і найближчим часом зосередиться на цьому.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час щорічної конференції дипломатів ЄС 4 лютого.

Вона наголосила, що підтримка українського спротиву є ключовим пріоритетом, адже від цього залежить безпека всієї Європи.

Фон дер Ляєн наголосила, що війна Росії проти України залишається головною кризою, яка визначить майбутнє Європи. За її словами, кремлівський очільник Володимир Путін прагне змусити Україну капітулювати, і якщо це станеться, він піде далі.

"Йдеться не лише про долю України – ставкою є доля Європи. Тож наш перший пріоритет – надати силу українському спротиву", – додала вона.

Від початку повномасштабного вторгнення ЄС уже надав Україні допомогу на суму 134 млрд євро. Водночас в Єврокомісії наголосили на необхідності пришвидшити постачання зброї та боєприпасів.

"Завдяки Українському фонду та кредиту G7 ми закрили бюджетну нестачу України на весь 2025 рік. Паралельно ми маємо прискорити негайне доставлення зброї та боєприпасів. Це буде в центрі нашої роботи протягом наступних тижнів", – заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто звинуватив Урсулу фон дер Ляєн у "втягуванні Європи у програшну війну".

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