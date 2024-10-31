Зеленський розповів, як партнери його підставили

Президент наголошує на тому, що сусіди України мають збивати ракети і БпЛА росіян.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війна в Україні - це війна подвійних стандартів та парадоксів. Зокрема, йдеться про збивання повітряних цілей державами-сусідами.

Про це він сказав під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття.

Як приклад він сказав про те, як США, "які явно не є сусідами Ізраїля, збивають ракети над ними.

"Починати треба з чогось - з меншого. Нехай країни НАТО, якщо НАТО і США не проти, використовують натівську авіацію та системи ППО і збивають тільки ті ракети та дрони, що летять у їхньому напрямку. Адже вони можуть впасти на їхніх людей", - наголосив глава держави.

З його словами, якби Київ змін отримати "позитивне рішення з цього, то потім можна розраховувати на союзницький щит - який був в ізраїльтян, коли Іран їх атакував з неба сотнями ракет".

"Не отримавши союзницького "Так", Румунія, наприклад, не могла сама вирішити збивати (ракети і дрони РФ - Ред.). Адже кожна з країн-сусідів боїться зробити рішення і залишитися на самоті", - висловився український лідер.

Зеленський розповів, що просив у Польщі захистити Стрий у Львівській області, де є газосховища, бо "країна від газопостачання залежить країна". Втім, без рішення НАТО Варшава не погодилася це робити.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зробив заяву про ескалацію війни. З його слів, причиною стало те, що Північна Корея відправила до РФ своїх військових.

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