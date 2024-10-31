Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

В який день не можна колоти свиню, щоб не було червів у салі

В який день не можна колоти свиню, щоб не було червів у салі

Сало. / Фото: pixabay.com

У народі існує багато різних прикмет.

Серед українців побутує думка, що у четвер не можна колоти свиню. Нібито через це у салі можуть завестися черви.

Про народні прикмети розповіла блогерка баба Маша у Тіk-Тоk.

Блогерка каже, що сама переконалася у цьому. З її слів, сталося це коли вона зі своїм чоловіком кололи свиню.

"Ми поскладали сало до ящика. Тоді ще в банки не складали, а в спеціальних дерев'яних ящиках тримали засолене сало. Минуло місяць чи два і чоловік витягнув з ящика шматок сала.  Я його очистила від солі, порізала на шматки і на сковорідку кинула. Потім придивилася і побачила у жирові черв'яки. Вони завелися під шкіркою у салі", - каже баба Маша. 

Нагадаємо, названо три причини, чому не можна мити сире м'ясо перед приготуванням. Одна з причин -  збільшується ризик розмноження бактерій. 

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація