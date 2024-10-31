В який день не можна колоти свиню, щоб не було червів у салі

Серед українців побутує думка, що у четвер не можна колоти свиню. Нібито через це у салі можуть завестися черви.

Про народні прикмети розповіла блогерка баба Маша у Тіk-Тоk.

Блогерка каже, що сама переконалася у цьому. З її слів, сталося це коли вона зі своїм чоловіком кололи свиню.

"Ми поскладали сало до ящика. Тоді ще в банки не складали, а в спеціальних дерев'яних ящиках тримали засолене сало. Минуло місяць чи два і чоловік витягнув з ящика шматок сала. Я його очистила від солі, порізала на шматки і на сковорідку кинула. Потім придивилася і побачила у жирові черв'яки. Вони завелися під шкіркою у салі", - каже баба Маша.

Нагадаємо, названо три причини, чому не можна мити сире м'ясо перед приготуванням. Одна з причин - збільшується ризик розмноження бактерій.

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