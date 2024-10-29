Навіщо класти лимон у шкарпетки: хитрий трюк, про який знають не всі господині

Навіщо досвідчені господині кладуть лимон у шкарпетки

Будь-яка пральна машинка через деякий час роботи забруднюється, у барабані накопичуються залишки мийних засобів, частини одягу, мікроби врешті-решт. А через жорстку воду, яка тече у нас з кранів, на елементах машинки утворюється накип. Для боротьби з накипом, щоб прибрати бруд та позбутися неприємного запаху зазвичай використовують спеціальні засоби або лимонну кислоту.

А досвідчені господині використовують для цього лимон та шкарпетки

Як почистити пральну машинку від накипу

Щоб не витрачатися на побутову хімію можна використати звичайнісінький лимон. Кислий цитрус потрібно нарізати на частинки та покласти їх в носок, після чого його зав'язати на вузол і відправити в барабан прання. Запустити прання.

Результат вас здивує -- побутова техніка засяє чистотою. Такий простий спосіб збереже гроші і зробить рутинні справи приємнішими та цікавішими.

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