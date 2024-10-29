Рада звільнила генпрокурора Костіна

За це рішення проголосували 255 народних депутатів.

Верховна Рада України звільнила з посади генерального прокурора Андрія Костіна.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За рішення про звільнення Костіна проголосували 255 народних депутатів.

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Железняк зауважив, що під час виступу з трибуни парламенту сказав усе, що думає про генпрокурора:

"як за його каденції зріс тиск на бізнес, як захищав підвищення зарплат та нульову реакцію на зашквари правоохоронців, як повністю відав керування прокуратурою на Банкову".

На думку нардепа, цього генпрокурора треба було звільнити ще два роки тому.

"Чекаємо куди його далі відправлять. Тут була пропозиція призначити представником України в Всесвітню організацію здоровʼя", – додав Железняк.

Нагадаємо, 22 жовтня Костін оголосив про відставку з посади через скандали, пов'язані з оформленням прокурорами фейкових інвалідностей.

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