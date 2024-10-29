Рада уволила генпрокурора Костина

Верховная Рада Украины уволила с должности генерального прокурора Андрея Костина.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За решение об увольнении Костина проголосовали 255 народных депутатов.

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Железняк отметил, что во время выступления с трибуны парламента сказал все, что думает о генпрокуроре:

"как при его каденции выросло давление на бизнес, как защищал повышение зарплат и нулевую реакцию на зашквары правоохранителей, как полностью ведал управление прокуратурой на Банковую".

По мнению нардепа, этого генпрокурора нужно было уволить еще два года назад.

"Ждем куда его дальше отправят. Здесь было предложение назначить представителем Украины во Всемирную организацию здоровья", – добавил Железняк.

Напомним, 22 октября Костин объявил об отставке с должности из-за скандалов, связанных с оформлением прокурорами фейковых инвалидностей.

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