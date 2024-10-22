Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин объявил о своем освобождении от должности из-за скандалов, связанных с оформлением инвалидности прокурорами.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

"Президент Украины сегодня провел заседание СНБО по очевидно аморальной ситуации с фальшивыми инвалидностями должностных лиц государственных органов. Сейчас на всех уровнях в государстве продолжаются проверки, расследуются уголовные производства. Многие позорные факты злоупотреблений установлены и в системе органов прокуратуры Украины. Считаю абсолютно правильной позицию Президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, что должны быть не только отменены все неправомерные решения по предоставлению инвалидностей, соответствующих пенсионных и других начислений, должны быть не только четкие законодательные и организационные изменения, но и персональная ответственность», — сказал он., почему принял такое решение |

Он выразил благодарность президенту Украины и Верховной Раде за доверие, но отметила, что в этой ситуации считает правильным уволиться с должности.

Напомним, что в органах прокуратуры может быть втрое больше лиц с инвалидностью, чем у населения в целом, а среди начальников этот показатель достигает 38%.

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