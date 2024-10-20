Прокуроры с сомнительной инвалидностью должны пройти повторное обследование — Генпрокурор

После скандальной информации о большом количестве оформивших инвалидность прокуроров в Хмельнитчине началось масштабное служебное расследование во всех органах прокуратуры. Чтобы устранить сомнения, они должны добровольно пройти повторное обследование.

Об этом заявил Генеральный прокурор Андрей Костин, сообщает Офис Генпрокурора.

По его словам, по результатам расследования на сегодняшний день установлено, что 61 прокурор органов прокуратуры Хмельнитчины имеет инвалидность. Речь идет о работниках Хмельницкой областной прокуратуры и окружных прокуратурах Хмельницкой области.

Также читайте Прокурор Хмельницкой области объяснил массовую инвалидность своих подчиненных и рассказал о травме на рабочем месте

При этом 80% из них – 50 человек – получили инвалидность до начала полномасштабного вторжения.

“Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока... Я считаю, что все прокуроры, по которым есть сомнения, должны добровольно пройти повторное обследование. Пока это не сделано в рамках уголовных производств”, — сообщил Андрей Костин.

Генпрокурор также инициировал создание рабочей группы, в состав которой войдут международные эксперты, которые помогут комплексно оценить ситуацию и разработать решения для того, чтобы предотвратить подобные злоупотребления в будущем.

Андрей Костин заявил, что поддерживает инициативу Министерства здравоохранения по комплексной реформе системы медико-социальной экспертизы.

"Мы готовы присоединиться к этой инициативе. Возможно, необходимо будет привлечь все правительство, а также парламент. Очень важно обеспечить справедливость, в частности, в установлении выплат, которые люди получают в связи с инвалидностью — независимо от того, где работает этот человек, и работает ли вообще", — отметил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ПРОКУРОРОВ С ИНВАЛИДНОСТЬЯМИ ОКАЗАЛОСЯ ЗНАЧНО БОЛЬШЕ"

Напомним, руководитель Хмельницкой областной прокуратуры Алексей Олейник после скандала с оформлением инвалидности был уволен с занимаемой должности по собственному желанию.

Читайте также: