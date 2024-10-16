Глава Хмельницкой МСЭК оформила инвалидность для 49 прокуроров области

Приблизительно более 50 прокуроров Хмельнитчины во главе с областным прокурором оформили инвалидность. Вероятно, им это удалось сделать с помощью коррупционной схемы Татьяны Крупы в МСЭК, ранее разоблаченной на незаконном обогащении.

Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов.

Журналист утверждает, что правоохранители Хмельницкой области знали о масштабной системе, ведь могли быть "соучастниками коррупционных схем". А выявить связи Крупы позволило изучение деклараций хмельницких правоохранителей.

"При обыске сотрудниками Государственного бюро расследований на рабочем месте Т. Крупы в областной МСЭК было найдено 104 тысячи долларов, которые в период 2-4 октября Крупа получила из 30 граждан, то есть примерно по 3-4 тысячи долларов с одного человека за получение свидетельства о инвалидность. Коррупционная схема работала ежедневно и массово в порядке живой очереди", – утверждает Бутусов.

По его информации, большинство граждан, принесших взятки в последнее время – женщины.

Журналист объясняет, что суть схемы состоит в следующем: муж, жена которого имеет группу инвалидности, оформляет себе уход и таким образом автоматически исключается из числа пригодных к мобилизации. Однако и сами прокуроры не "пренебрегали" оформлять себе инвалидность.

"Почти все прокуроры Хмельницкой области оказались… инвалидами 2-й группы — согласно решению главного врача МСЭК Т.Крупы. И многие годы получали и продолжают получать от государства пенсии за инвалидность — согласно решениям начальника Пенсионного фонда А.Крупы (сына Татьяны Крупы – Ред.)", – пишет Бутусов.

По его наблюдениям, из всего руководства Хмельницкой областной прокуратуры и ее структурных подразделений согласно декларации, пенсию у Крупы не оформил только один прокурор.

"Масштабы выдачи инвалидных свидетельств и пенсий в прокуратуре трудно подсчитать, поскольку близкие родственники прокуроров, не служившие в прокуратуре, также оформлены инвалидами", – утверждает журналист.

Дело не только в мобилизации

Бутусов пояснил, что прокуроры оформляли группу инвалидности для себя не только во избежание мобилизации.

"Здесь не в деньгах дело – посмотрите декларации этих 49, каждый прокурор области это очень богатый человек, у всех есть десятки гектаров земли, квартиры, дома, машины, по уровню состояния прокуроры находятся в Украине на уровне элиты. Но согласно законодательству о труде люди с инвалидностью имеют преимущество при трудоустройстве и при перемещении с должности на должность, их гораздо сложнее уволить", – отметил журналист.

Кроме того, это – дополнительное основание, чтобы не допустить перевод прокурора из "своей" области, в какую-то другую – "не так удобную".

"То есть свидетельства МСЭК от Татьяны Крупы защищали прокуроров и помогали делать карьеру самым удобным способом. А пенсии от Александра Крупы были маленьким приятным бонусом за сотрудничество", – пишет Бутусов.

Реакция Офиса генпрокурора

В Офисе генпрокурора заявили, что подписали приказ о проведении служебного расследования.

"Служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры", – говорится в сообщении.

Комиссия по проведению служебного расследования уже приступила к сбору информации и документов для выяснения этих обстоятельств.

Напомним, что правоохранители разоблачили на незаконном обогащении руководителя Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына. У семьи нашли только наличными почти $6 млн в разных валютах.

Печерский районный суд Киева избрал Татьяне Крупе меру пресечения в виде содержания под стражей.

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