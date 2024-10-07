Суд избрал меру пресечения для главы Хмельницкой МСЭК: что известно

У Татьяны Крупы изъяли почти 6 миллионов долларов.

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главы областной МСЭК Татьяны Крупи, подозреваемой в незаконном обогащении (ст. 368-5 УК Украины).

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"Подозреваемая взята под стражу с альтернативой внесения залога в сумме 500 миллионов гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что именно на такой мере настаивали прокуроры в своем ходатайстве.

Напомним, правоохранители задержали и сообщили о подозрении в незаконном обогащении руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы, депутатке от Слуги народа из Хмельницкого Татьяне Крупе, у которой изъяли почти 6 миллионов долларов.

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