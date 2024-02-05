Как одеваться представителям знака Овен: советы от астролога

Овен – "ребенок Зодиака", первый знак зодиакального круга, относится к стихии Огня, обладает кардинальными качествами. Главный управитель этого знака – Марс, соуправитель – Плутон. Это планеты физической силы и энергии, активные и воинственные, связанные с преобразованиями в результате разрушений.

Овен легко может привлечь внимание к собственной персоне, инициировать какой-либо процесс, подтолкнуть людей к действиям. Но вот удержать интерес публики, ему очень непросто. Энергия Овна – это постоянное движение в перед, порой, действие ради действия, бег на короткие дистанции. Поэтому в долгосрочных проектах Овны проигрывают, поскольку быстро теряют интерес к делу. А в любых стартапах, временных формах организации, равных им нет, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Напор, разведка боем и готовность смело идти навстречу новому и неизведанному, выгодно отличает знак Овна от других знаков Зодиака. Потребность в новых впечатлениях часто толкает Овнов к экстриму и рискованным профессиям. Природная вспыльчивость и обидчивость мешает строить личные и деловые взаимоотношения, поэтому Овны часто являются инициаторами разрыва отношений, не сожалея об этом.

Деятельность Овна связана с физическими действиями, спортом, военным делом, работой в сфере охраны, пожарной безопасности, правоохранительных органах. Представители этого знака Зодиака очень упрямы, не любят терпеть, ждать и следовать указаниям других людей, из-за чего возникает множество проблем как на службе, так и в личной жизни.

Среди Овнов много индивидуальных предпринимателей, успешных тренеров в различных видах спорта, рекламных агентов. Часто даже взрослый Овен сохраняет детскую непосредственность, совершает поступки, которые вызывают улыбку. Овнам необходим комфорт в одежде, удобная обувь, поэтому часто предпочитают спортивный стиль. Благодаря такому подходу к своему гардеробу, легко адаптируются под любые условия. Крой спортивного стиля простой и свободный. Построен, в первую очередь, на сохранении комфорта и удобства, а уже потом на модных тенденциях.

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Лучший аксессуар Овнов – наручные часы, поскольку они показывают точное время, а у представителей этого знака часто бывают проблемы с пунктуальностью. Это связано с тем, что в Овне планета Сатурн (Кронос) – владыка времени, хранитель кармы, имеет слабый статус – падение. Также, у знака, открывающего Зодиак, как у ребенка – свои жизненные ритмы, которые не совпадают и биоритмами окружающих его людей. Но для взрослого Овна такая особенность создает сложности в социальной жизненной сфере.

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Еще один подходящий аксессуар для Овнов – перчатки без пальцев. Они могут быть вязаные, трикотажные, кожаные и изготовленные из экокожи, изящные женские и брутальные мужские. Несмотря на то, что такие перчатки являются молодежным аксессуаром, они подойдут Овнам любого возраста. Рожденные под этим знаком Зодиака внешне стареют медленно и на долгие годы, как мужчины, так и женщины, сохраняют моложавый вид.

Хорошо подойдут Овнам украшения из самоцветов, минералов и камней красного, бордового, оранжевого оттенков. А медные украшения помогут проработать энергии планеты Венеры, которая в Овне имеет статус изгнания. Низкие вибрации Венеры препятствуют установлению баланса в отношениях, обретению гармоничных личных взаимоотношений. Медь – металл Венеры, придающий крепость мягкому золоту, обладает магическим свойством прояснять чувства и желания человека.

Для того, чтобы подчеркнуть свою индивидуальность, можно использовать цветовую гамму, которая включает все оттенки красного, оранжевого, золотого. Это одни из самых ярких и энергичных во всех палитре, прекрасно подчеркивают потенциал представителей знака Овна. Придают уверенности и смелости на пути в направлении достижения жизненных целей.

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Лучше отказаться от черного и серого цветов, поскольку они гасят жизненную энергию Овнов, способствуют плохому настроению и агрессивному поведению, угнетающе влияет на психику. Также желательно избегать черного цвета в интерьере, если же это трудно сделать, можно заменить его темно-коричневым или темно-синим. Если Овен долго находится в помещении, которое оформлено в черных и серых тонах, появляется спонтанное чувство тоски и безысходности, он может стать раздражительным, склонным к мрачным мыслям.

Сафари – еще один свободолюбивый стиль, комфортный и функциональный, который подойдет Овнам. В него входят платья-рубашки, комбинезоны, шорты-бермуды, рыжие кожаные сумки.

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Колониальный стиль более этнический, имеет сходство со стилем сафари. В качестве аксессуаров используются ремни, шляпы, ботинки на шнуровке.

Оверсайз – мешковатая одежда, будто бы не подходящая по размеру. Предусматривает комфорт и свободу движений.

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Милитари стиль – армейский, военный, милитари стиль. Это вещи с камуфляжным принтом или однотонные цвета хаки, часто унисекс и из плотной ткани угловатого кроя.

Кэжуал – повседневный стиль одежды, сочетающий практичность, элегантность и комфорт.

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Вестерн – это комбинация кантри и ковбойского стиля. Практичные, простые, естественные наряды – основа гардероба.

Гаучо – одежда свободного нестандартного кроя в духе уругвайских ковбоев.

Кантри – это деревенский, провинциальный стиль, в основе которого лежит практичность и удобство.

Дерби – жокейский стиль одежды, походящий на облачение наездников, прочный и практичный.

Фото: Getty Images

Гранж – стиль выражается в нестандартном сочетании вещей, многослойности и некоторой неряшливости в образе.

Фото: Getty Images

Морской стиль – это удобная и функциональная одежда, в лучших традициях работника корабля.

Авиатор – стиль, в основу которого положена униформа летчиков.

Фото: Getty Images

Гарсон – это "мужской" стиль в женской одежде.

Свэг – это что-то между спортивным и повседневным стилем, но с яркими принтами.

Пин-ап, бэби-долл, тедди-герлз, трэш-стиль, ламберджек – эти стили в одежде, также подойдут Овнам, как и все вышеперечисленные стили, подчеркнут их индивидуальность и уникальность.

Фото: Getty Images

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