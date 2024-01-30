Гороскоп любви на февраль 2024 года

Большую часть месяца любовным отношениям характерны терпение и сдержанность, поскольку две гендерные планеты – Марс и Венера перемещаются по Козерогу, холодному и расчетливому знаку Зодиака. Но с 17 февраля внешний энергетический фон становится благоприятным для романтических знакомств и улучшения существующих взаимоотношений.

В первой половине месяца лучше заняться планированием совместного будущего, поговорить с партнером на серьезные темы, обсудить финансовые вопросы, а развлечения и любовные приключения перенести на третью декаду февраля.

Уже с 13 февраля будет легче устанавливать межличностные отношения, поскольку мужская планета Марс войдет в знак свободолюбивого Водолея, а вечером 16 февраля, к нему присоединится Венера – женская планета, отвечающая за сферу взаимоотношений, любовь, комфорт и наслаждения. 22 февраля точное соединение Венеры и Марса в Водолее, действует аспект до конца месяца.

С 17 февраля непредвиденные события ворвутся в жизнь и заявят о себе оригинальным способом. В Водолее объединятся планета любви и борьбы, способствуя эксцентричному поведению людей, неожиданному повороту в отношениях. Многие в этот период будут вести себя странно и необычно. Это время внезапности и экспрессии, авантюрных любовных приключений, интересных знакомств и бурных эмоций. Благоприятно общаться в интернет-пространстве, регистрироваться на сайтах знакомств и улучшать существующие взаимоотношения, привнося в них что-то новое.

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ОВЕН

Транзиты Марса, вашего управителя, оказывает на вас довольно сильное влияние, заставляя колебаться между желанием что-то поменять в отношениях и стремлением к комфорту и стабильности. В феврале многое проясняется, вам следует быть особенно внимательными и чуткими со своими близкими и родными людьми. Не стесняйтесь лишний раз сказать о своих чувствах, выразить благодарность, оказать помощь и поддержку, если она окажется нужна.

ТЕЛЕЦ

Дополнительным поводом для хорошего настроения станет повышенное внимание со стороны противоположного пола. Осторожность стоит проявлять людям, которые уже в отношениях. Приготовьтесь к переменам и неожиданным обстоятельствам в общении с друзьями и любимыми – они вас будут удивлять и заставят поволноваться. Во второй половине февраля вы оказываетесь в гуще событий, поэтому постарайтесь блеснуть красотой и остроумием, а не странными выходками.

БЛИЗНЕЦЫ

Брачные отношения проходят проверку на прочность. Давний партнер может довольно сильно раздражать ваше восприятие окружающей действительности. Любая мелочь может задеть ваши чувства и вызвать бурную реакцию, поэтому ни в коем случае не устраивайте разборок с любимыми и близкими людьми – выяснение отношений, наверняка, закончится затяжным конфликтом. В третьей декаде февраля общий психологический фон улучшится, главное не наделать глупостей до этого периода.

РАК

Со всех сторон может поступать тревожная информация, относительно вашего любимого человека. Не поддавайтесь на провокации! Наверняка, в вашем окружении есть те, кто завидует вашему семейному благополучию. В первой половине февраля желательно снизить свою активность в социальных сетях, так как можно нарваться на язвительные замечания и необоснованную критику в свой адрес. Одиноким представителям может улыбнуться удача, если они в третьей декаде месяца будут активно знакомиться в интернете.

ЛЕВ

Обновления необходимы для того, чтобы сохранить дорогие вам отношения. Ваша личная жизнь меняется кардинально, в любом случае. Если вы давно в стабильном партнерстве, то пришло время переходить на новый этап – начать совместное проживание, подумать о рождении ребенка, заняться приобретением совместного имущества, переехать и т.д. Если оставлять все так же, как и раньше, то велик риск расставания, особенно в середине февраля. Избегайте идеализации партнёра, не приписывайте ему не существующие качества!

ДЕВА

Во второй декаде месяца возможна некая перезагрузка в отношениях, но для кого-то это будет освобождение от изживших себя отношений. Не забывайте, что каждый кризис в любовной сфере, как и в любой другой, содержит в себе ещё и новые возможности. Впереди новые встречи с интересными людьми! Если вам дороги существующие отношения, и вы хотите их сохранить, обязательно приготовьте любимому человеку какой-нибудь небольшой приятный сюрприз.

ВЕСЫ

Февраль полон приятных любовных переживаний, в большей степени, позитивных. Все, кто состоит в паре, будет так и подумывать об улучшении ситуации во взаимоотношениях, еще большем сближении с партнером. Не сдерживайте себя, создавайте атмосферу легкости и праздника – у вас это прекрасно получится. Одиноким сердцам может повезти на сайте знакомств или на прогулке, в деловой поездке. Возможно начало романтической связи с коллегой, партнером по работе.

СКОРПИОН

Месяц подходит для решения любых вопросов, связанных как с семейными делами, так и бракоразводными процессами. Но также хорошее время и для тех, кто в поиске своего идеального партнера. Особенно благоприятно проводить больше времени на сайте знакомств во второй половине февраля. Поэтому вспоминайте о самых удачных приемах флирта как онлайн, так и в реальной жизни. Удача улыбнется в дальних путешествиях. Обратите внимание на иностранцев – наверняка их много в социальных сетях в ваших контактах.

СТРЕЛЕЦ

Окружающие отмечают вашу уникальность и способность свободно выражать себя в коллективе, что привлекает к вам внимание многих людей. Далеко не со всеми вам захочется поддерживать отношения, а тем более вступать в романтическую связь. Проявятся те чувства, которым вы не позволяли проявляться и долго сдерживались разумом. Замужним и женатым следует отдавать себе отчет в своих действиях и не давать поводов для ревности. Риски для отношений довольно велики, но месяц будет ярким и запоминающимся.

КОЗЕРОГ

Ваша природная индивидуальность и серьезность намерений более полезны вам в первой половине февраля. В это время вы задаете тон в отношениях, ваши действия находят поддержку любимого человека. При необходимости разговора о совместном будущем, стоит это сделать как можно быстрее. Со второй половины месяца атмосфера не способствует принятию ответственных решений, больше хочется свободы самовыражения, новизны. Если ваши существующие отношения уже дали трещину, велик риск их завершения.

ВОДОЛЕЙ

Месяц благоприятен для решения конфликтных ситуаций, воссоединения с любимым человеком. Пользуйтесь этой возможностью, если давно хотите с кем-то помириться, особенно с родственниками и близкими людьми. Интересный и насыщенный период для тех, кто свободен от отношений. Темп общения в интернете увеличится, и появятся новые единомышленники, знакомые или возлюбленный. В третьей декаде февраля можно встретить необычного человека и влюбиться в него без памяти.

РЫБЫ

Вы будете достаточно красноречивы, чтобы убедить в своей правоте практически кого угодно. Сила вашего влияния на членов семьи, романтического партнера и других людей, значительно возрастает. Вы управляете ситуацией в личных отношениях и именно от вас зависит их стабильность и благополучие. Берите инициативу в свои руки, предлагайте различные варианты развития, ищите компромисс. Пора внести изменения в привычный семейный уклад или давние партнерские отношения.

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