Свадебный гороскоп на 2024 год для всех знаков Зодиака

2024 год – високосный и с этим связана масса суеверий, примет и традиций по вопросам бракосочетания. Некоторые пары сознательно избегают заключать официальные союзы в високосный год, так как это якобы может принести неудачу в будущем. В то же время принято считать, что только в високосный год женщины могут сами делать предложение мужчинам.

Високосный год наступает каждые четыре года, в годы, которые делятся на 4. Земля делает полный оборот вокруг Солнца за 365 суток и шесть часов, поэтому за четыре года накапливается один "лишний" день. За четыре года эти часы суммируются в дополнительные сутки для того, чтобы синхронизировать наши часы со скоростью вращения Земли вокруг Солнца, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

На самом деле сам високосный год не имеет никакого влияния на бракосочетание. А вот правильно подобранная дата для рождения новой семьи очень важна, поскольку учитываются энергии планет, лунный цикл и другие факторы. Оформив официальный союз в подходящий день с учетом гороскопов вступающих в брак, шансы на крепкую и благополучную семейную жизнь значительно возрастают.

В течение года будут благоприятные, нейтральные и негативные периоды для проведения свадеб, венчания, вступления в брак. А уже конкретные даты из всего благоприятного периода вам подскажет астролог после того, как изучит личные гороскопы новобрачных. Поиском наилучшего момента времени для совершения какого-либо действия (подписание договоров и вступление в брак, открытие бизнеса, хирургические вмешательства, крупные покупки, эмиграция и т.д.) занимается элективная астрология. Каждый профессиональный астролог владеет этими методами.

В январе наилучший период для брака приходится на третью декаду месяца. Энергетика этих дней содержит в себе долгосрочные перспективы и спокойную семейную жизнь.

Февраль в целом благоприятен, особенно вторая и третья декады. И не нужно переживать, что в февраля 2024 года 29 дней! Необходимо подходить к вопросу серьезно, выбирать дату с учетом влияния реальных небесных тел на событие, отбрасывая все выдуманные предрассудки и пережитки прошлого.

Очень благоприятные дни с 12 по 24 марта. Венера, планета любви, входит в знак своей экзальтации поздно вечером 11 марта и до лунного затмения, которое состоится 25 марта, создает гармоничную энергетику для влюбленных и дает прекрасные шансы для счастливой семейной жизни.

Весенний коридор затмений закончится новолунием 8 апреля, которое также является солнечным затмением. До 26 апреля период ретроградного Меркурия, что является хорошим показателем для тех, кто вступает в брак повторно, имеет в натальной карте ретро Меркурий или если кто-то из пары ранее уже создавал семью. С 9 апреля и до конца месяца общий фон подходит для торжества, но нужно учитывать некоторые детали персональных гороскопов.

До 24 мая Венера перемещается по Тельцу, по знаку своего управления. Этот транзит связан с достатком и гармоничными взаимоотношениями, благоприятствует заключению официальных союзов. Наилучшие дни начинаются с 9 мая.

После новолуния 6 июня подходящий период для вступления в брак. А с 17 июня общий благоприятный фон усиливается многократно, т.к. Венера входит в знак Рака, который является самым нежным и семейным знаком Зодиака.

29 июня негативная кармическая точка входит в знак Весы, которых характеризует любовь, вопросы взаимоотношений, бракосочетания. Транзит продлится 9 месяцев, поэтому первая половина 2024 года более благоприятна для начала семейной жизни. Если к этому уже созрели, не стоит откладывать надолго это событие. Перемещаясь по Весам, которыми управляет Венера, многие пары столкнутся с кризисом, супруги перестают устраивать друг друга. Количество разрывов, расставаний и разводов увеличится в разы, по сравнению с предыдущими годами.

Июль будет ярким, богатым на любовные приключения, но для серьезных взаимоотношений месяц не совсем подходящий. И только если пара действительно уверена в своих чувствах, стоит принимать решение об официальном оформлении отношений.

Практически весь август период ретроградного Меркурия (с 5 по 28 августа), но это не является прямым запретом для тех, кто вступает первый раз в брак. Если есть возможность, то лучше назначить дату бракосочетания на один из дней до или после ретро фазы Меркурия. Для тех, кто уже ранее состоял в браке, август благоприятен, но учитывайте то, что транзит Черной Луны по Весам создает тяжеловатый климат для сферы взаимоотношений.

Осень 2024 года мало благоприятных дней для оформления брачного союза, поэтому всем, кто выберет этот сезон, просто необходимо обратиться к астрологу за выбором подходящей даты. Если надо срочно и в сентябре, то остановитесь на дате из интервала 4 – 17 сентября.

С 18 сентября по 2 октября осенний коридор затмений, что принесет неприятные события в сферу взаимоотношений. Конечно, ни в коем случае не стоит выбирать дату для брака из этого периода.

Не только затмения создают негативный фон осенью 2024. Со 2 сентября до 20 ноября Плутон последний раз возвращается в знак Козерога и формирует обстоятельства завершения по всем жизненным сферам. Вероятно, многие пары поставят точку в отношениях, если длительный период они не развивались. Поэтому всем, кто дорожит своим романтическим партнером и хочет провести с ним много счастливых лет, стоит подумать об оформлении брачного союза в первой половине 2024 года.

После солнечного затмения 2 октября наступает нейтральный период для принятия ответственных решений, бракосочетания и других важных шагов. Но если есть возможность подождать до 20 ноября, не торопитесь с этим.

До 18 октября Венера перемещается по знаку своего изгнания – Скорпиону, порождая кризис в отношениях, атмосферу недовольства и взаимных претензий друг к другу. Любовные драмы, интриги, ревность – все это создает нездоровый климат в сфере взаимоотношений.

С 18 октября и до конца месяца, в целом, можно охарактеризовать, как относительно благоприятный. Транзит Венеры по знаку Стрельца создает атмосферу торжества, усиливает оптимизм и веру в светлое будущее.

Ноябрь является самым подходящим для бракосочетания во всем осеннем сезоне, особенно третья его декада. Транзит Венеры по Козерогу с вечера 11 ноября создает "умеренно-континентальный" климат в сфере личных взаимоотношений. Хороший месяц для уже немолодых пар, принявших решение пожениться.

Декабрь подходит для бракосочетания, главное чтобы внезапное появление мужчины из прошлого не стало причиной отмены данного события. Это связано с тем, что с 7 декабря начинается период ретроградного движения Марса, что оказывает особое влияние на мужчин. Одни становятся нерешительными и бегут назад, другие вспоминают бывшую жену или девушку и мчатся к ней, несмотря на то, что она уже в отношениях.

Наиболее сильные дни декабря – после дня Зимнего Солнцестояния 21 декабря. Но, все же, учитывайте тот факт, что Черная Луна перемещается по знаку Весы и поднимает кармические темы взаимоотношений. В период ретро планет это особенно ярко проявляется, т.е. поднимаются события личной жизни прошлого, что не всегда хорошо отражается на существующих отношениях.

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