Гороскоп любви на декабрь 2023 года

Декабрь запомнится яркими любовными приключениями, а также драматическими ситуациями и страстным выяснением отношений. Интенсивность чувств и психологические тонкости способствуют более сильным связям, повышению влечения друг к другу и сближению партнеров.

С 4 по 29 декабря Венера, планета любви и взаимоотношений перемещается по Скорпиону, создавая атмосферу таинственности, сексуального притяжения, при этом многие люди становятся подозрительными, ревнивыми. Женщины могут постоянно ставить под сомнение действия и мотивы своего супруга или партнера в попытке оправдать свою ревность.

Вечером 29 декабря Венера входит в знак Стрельца, что наилучшим образом отразится на сфере любовных взаимоотношений. Исцеляющая и праздничная энергия знака Стрельца благоприятствует воссоединению и примирению с партнёром, возобновлению давних взаимоотношений.

Транзит ретроградного Меркурия с 13 декабря по 2 января по знакам Козерога и Стрельца поднимает из памяти воспоминания. Люди склонны погружаться в глубины человеческого подсознания, чтобы изучить вопросы власти, страха, секса. Неожиданные встречи со старыми знакомыми могут принести взаимную пользу. Возрастает интерес людей к давним событиям, появляется желание исправить ошибки прошлого.

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ОВЕН

Жизненная энергия и вера в светлое будущее будет произрастать в вашей семье и любовных взаимоотношениях. Декабрь подходит для погружения в волнующую тему, касающуюся личной жизни. Чутье не подведет при выборе партнера, если вы сейчас на распутье. Если случится так, что любимый человек захочет сделать паузу или уйти – не расстраивайтесь, вы сможете завязать новые романтические отношения. К вам потянутся люди, особенно представители противоположного пола.

ТЕЛЕЦ

Придется смириться, что не все будет получаться быстро и так, как хотелось. Учитывайте обстоятельства и мнение партнера. Ищите золотую середину между мечтой и имеющейся ситуацией! Недовольство, капризы, придирки и желание большего будут тормозить дальнейшее развитие романтических связей. Если вы боялись что-то сделать в доме, чтобы улучшить психологический фон или отважиться на откровенный разговор с партнером, то в декабре для этого самое подходящее время.

БЛИЗНЕЦЫ

Вдохновляйтесь сами и вдохновляйте любимого человека на исследования чего-нибудь эдакого. Декабрь принесет действительно интересный опыт и новые эмоции. Чтобы жизнь не подкинула неприятные сюрпризы, лучше взять все в свои руки и в декабре выяснить все, что вас волнует в личных взаимоотношениях. Благодаря партнеру, вы можете оказаться в нужном месте, в нужное время. К примеру, можно упустить хорошую возможность, если обидевшись пропустить мероприятие или встречу.

РАК

Прекрасный месяц для преобразования взаимоотношений и их перехода на новый уровень. Не упускайте возможность сблизиться с любимым человеком. Вы вместе можете постичь самое глубокое, потаенное, сокровенное. Партнеры из прошлого могут напомнить о себе, возможно вскрытие неприятной информации. Меняется характер общения в сфере личных связей, образ мыслей становится иным, что является положительным фактором и способствует гармонизации взаимоотношений.

ЛЕВ

Будьте внимательны в мелочах, когда взаимодействуете с романтическим партнером. Велик риск упустить что-то важное и, как следствие, это может привести к возникновению абсолютно глупых ошибок. Обстоятельства вынуждают вас искать второе дно и скрытые смыслы, порождают недоверие и мрачные мысли, но, важно сделать усилие и не погружаться в негатив. Приключения и романтические путешествия самым благоприятным образом отразятся на отношениях. Декабрь подходит для откровенных разговоров с любимым человеком.

ДЕВА

Постарайтесь правильно распределить свои силы с реальными возможностями. Не обещайте любимому человеку больше, чем в состоянии сделать. И тогда внутренне и внешне вы будете гармоничны и удовлетворены, а значит ваш партнер или члены семьи, также будут в хорошем расположении духа. Месяц благоприятен для романтики – возьмите это на вооружение, если в ваших отношениях чувства стали затухать. Перед новогодними праздниками пригласите вторую половинку на свидание или устройте ужин при свечах.

ВЕСЫ

Ваш партнер может вас неприятно удивить. Его эмоциональные цепляющие высказывания будут скрывать внутренние неудовлетворенности и неуверенность в себе. Отнеситесь к этому с пониманием и не усугубляйте ситуацию. В декабре можно исправить то, что мешало и раздражало в любовных или семейных взаимоотношениях. Не умалчивайте о том, что вас волнует, ищите решения и выходы из сложившихся ситуаций. Используйте свою фантазию и творческий потенциал в интимной жизни.

СКОРПИОН

Властность, физическая выносливость, умение манипулировать, владение аудиторией, обостренная интуиция и яркие эмоции, привлекает к вам внимание противоположного пола. Если ваша цель на декабрь – завоевать внимание симпатичного вам человека, то самое подходящее время этого добиться, только действуйте не открыто, а хитрыми путями. Венера, перемещаясь по вашему знаку, может вывести на первый план проблемы взаимоотношений, но и дает огромную силу для их преодоления.

СТРЕЛЕЦ

Ваши желания исполняются, в семейных отношениях все устраивает. Те, кто в поиске, в декабре смогут что-то поменять в личной жизни, найти своего идеального партнера. В общении с представителями противоположного пола появится больше оптимизма и открытости, но в то же время – возрастает уверенность в своей правоте и нежелание замечать детали. Если вы будете более внимательны к окружающим людям, можете обнаружить, что вы кому-то интересны не просто как друг или сотрудник.

КОЗЕРОГ

Излишнее свободолюбие создает сложности с романтическим партнером. Накопившиеся обиды выплескиваются наружу, из-за чего могут возникнуть конфликты, вплоть до расставания. Одинокие Козероги имеют шанс возобновить любовные взаимоотношения, если сделают шаг навстречу. Декабрь благоприятен для деловых взаимоотношений с противоположным полом, одни из которых могут перерасти в служебный роман. Если вы состоите в браке, подумайте о том, к чему может привести новая любовная связь.

ВОДОЛЕЙ

В любовной сфере вас ожидают неожиданности разного характера. Приподнятое настроение и излишний оптимизм не дадут возможности оценить реальное положение дел в романтической области. Чтобы декабрь оказался спокойным, старайтесь договариваться и научитесь согласовывать свои действия с любимым человеком. Если собираетесь на какое-то мероприятие – не стройте больших ожиданий, чтобы не разочароваться. Проводите как можно больше времени с семьей и будет вам счастье!

РЫБЫ

Соперники и соперницы активизируются, однако, удача вам сопутствует во всех делах. Продемонстрируйте себя с лучшей стороны, ведите себя достойно и не реагируйте на провокации. Хорошее время для построения совместных планов, обсуждения будущего существующих отношений. Вторая половина декабря обещает быть страстной – пользуйтесь и налаживайте отношения с романтическим партнером. Семейные пары имеют шанс преобразовать давно устоявшиеся взаимоотношения и вдохнуть в них жизнь.

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