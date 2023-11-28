Гороскоп кохання на грудень 2023 року

Грудень запам'ятається яскравими любовними пригодами, а також драматичними ситуаціями та пристрасним з'ясуванням стосунків. Інтенсивність почуттів та психологічні тонкощі сприяють сильнішим зв'язкам, підвищенню потягу одне до одного та зближенню партнерів.

Від 4 до 29 грудня Венера, планета кохання та взаємин переміщується Скорпіоном, створюючи атмосферу таємничості, сексуального тяжіння, водночас багато людей стають підозрілими, ревнивими. Жінки можуть постійно ставити під сумнів дії та мотиви свого чоловіка чи партнера у спробі виправдати свої ревнощі.

Увечері 29 грудня Венера входить у знак Стрільця, що найкраще позначиться на сфері любовних взаємин. Зцілювальна та святкова енергія знака Стрільця сприяє з'єднанню та примиренню з партнером, відновленню давніх взаємин.

Транзит ретроградного Меркурія від 13 грудня до 2 січня за знаками Козорога та Стрільця піднімає з пам'яті спогади. Люди схильні поринати в глибини людської підсвідомості, щоб вивчити питання влади, страху, сексу. Несподівані зустрічі зі старими знайомими можуть принести взаємну користь. Зростає інтерес людей до давніх подій, виникає бажання виправити помилки минулого.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Життєва енергія та віра у світле майбутнє будуть рости у вашій родині та любовних взаєминах. Грудень підходить для занурення в тему, що хвилює, яка стосується особистого життя. Чуття не підведе під час вибору партнера, якщо ви зараз на роздоріжжі. Якщо трапиться так, що кохана людина захоче зробити паузу чи піти – не засмучуйтесь, ви зможете зав'язати нові романтичні стосунки. До вас потягнуться люди, особливо представники протилежної статі.

ТЕЛЕЦЬ

Доведеться змиритися, що не все вдаватмметься швидко і так, як хотілося. Враховуйте обставини та думку партнера. Шукайте золоту середину між мрією та наявною ситуацією! Невдоволення, примхи, причіпки та бажання більшого гальмуватимуть подальший розвиток романтичних зв'язків. Якщо ви боялися щось зробити в домі, щоб поліпшити психологічне тло або наважитися на відверту розмову з партнером, то в грудні для цього найкращий час.

БЛИЗНЯТА

Надихайтеся самі і надихайте кохану людину на дослідження чогось такого. Грудень принесе справді цікавий досвід та нові емоції. Щоб життя не підкинуло неприємні сюрпризи, краще взяти все у свої руки та в грудні з'ясувати все, що вас хвилює у особистих взаєминах. Завдяки партнеру ви можете опинитися в потрібному місці, в потрібний час. Наприклад, можна проґавити хорошу можливість, якщо образившись пропустити захід чи зустріч.

РАК

Прекрасний місяць для перетворення взаємин та їхнього переходу на новий рівень. Не втрачайте нагоди зблизитися з коханою людиною. Ви разом можете осягнути найглибше, таємне, потаємне. Партнери з минулого можуть нагадати про себе, можливе розтин неприємної інформації. Змінюється характер спілкування у сфері особистих зв'язків, спосіб мислення стає іншим, що є позитивним чинником та сприяє гармонізації взаємин.

ЛЕВ

Будьте уважні у дрібницях, коли взаємодієте з романтичним партнером. Великий ризик упустити щось важливе і, як наслідок, це може призвести до абсолютно дурних помилок. Обставини змушують вас шукати друге дно та приховані смисли, породжують недовіру та похмурі думки, але, важливо зробити зусилля і не занурюватись у негатив. Пригоди та романтичні подорожі найсприятливішим чином позначаться на стосунках. Грудень підходить для відвертих розмов із коханою людиною.

ДІВА

Намагайтеся правильно розподілити свої сили з реальними можливостями. Не обіцяйте коханій людині більше, ніж може зробити. І тоді внутрішньо і зовні ви будете гармонійні та задоволені, а отже ваш партнер чи члени сім'ї також будуть у гарному настрої. Місяць сприятливий для романтики — візьміть це на озброєння, якщо у ваших стосунках почуття стали згасати. Перед новорічними святами запросіть другу половинку на побачення або влаштуйте вечерю зі свічками.

ТЕРЕЗИ

Ваш партнер може вас неприємно здивувати. Його емоційні висловлювання приховуватимуть внутрішні незадоволеності та невпевненість у собі. Поставтеся до цього з розумінням і не посилюйте ситуацію. У грудні можна виправити те, що заважало і дратувало у любовних чи сімейних взаєминах. Не замовчуйте про те, що вас хвилює, шукайте рішення і виходи зі ситуацій, що склалися. Використовуйте свою фантазію та творчий потенціал в інтимному житті.

СКОРПІОН

Влада, фізична витривалість, вміння маніпулювати, володіння аудиторією, загострена інтуїція та яскраві емоції привертають до вас увагу протилежної статі. Якщо ваша мета на грудень — завоювати увагу симпатичної вам людини, то саме найкращий час цього досягти, тільки дійте не відкрито, а хитрими шляхами. Венера, переміщуючись за вашим знаком, може вивести на перший план проблеми взаємин, але й дає величезну силу їхнього подолання.

СТРІЛЕЦЬ

Ваші бажання виконуються, у сімейних стосунках все влаштовує. Ті, хто у пошуку, у грудні зможуть щось змінити в особистому житті, знайти свого ідеального партнера. У спілкуванні з представниками протилежної статі з'явиться більше оптимізму та відкритості, але водночас зростає впевненість у своїй правоті та небажання помічати деталі. Якщо ви будете уважнішими до оточення, можете виявити, що ви комусь цікаві не просто як друг чи співробітник.

КОЗОРІГ

Надмірна волелюбність створює складнощі з романтичним партнером. Образи, що накопичилися, виплескуються назовні, через що можуть виникнути конфлікти, аж до розставання. Самотні Козороги мають шанс відновити любовні взаємини, якщо зроблять крок назустріч. Грудень сприятливий для ділових взаємин із протилежною статтю, одні з яких можуть перерости у службовий роман. Якщо ви одружені, подумайте про те, до чого може привести новий любовний зв'язок.

ВОДОЛІЙ

У любовній сфері на вас чекають несподіванки різного характеру. Піднесений настрій та зайвий оптимізм не дадуть змоги оцінити реальний стан справ у романтичній сфері. Щоб грудень виявився спокійним, намагайтеся домовлятися та навчіться узгоджувати свої дії з коханою людиною. Якщо збираєтесь на якийсь захід – не робіть великих очікувань, щоб не розчаруватися. Проводьте якнайбільше часу з родиною – і буде вам щастя!

РИБИ

Суперники та суперниці активізуються, однак, талан вас супроводжує у всіх справах. Продемонструйте себе з кращого боку, поводьтеся гідно і не реагуйте на провокації. Гарний час для побудови спільних планів, обговорення майбутніх стосунків. Друга половина грудня обіцяє бути пристрасною – користуйтеся та налагоджуйте стосунки з романтичним партнером. Сімейні пари мають шанс перетворити давно усталені взаємини та вдихнути в них життя.

Читайте також: