Весільний гороскоп на 2024 рік для всіх знаків зодіаку

2024 рік – високосний і з цим пов'язана маса забобонів, прикмет та традицій з питань одруження. Деякі пари свідомо уникають укладати офіційні шлюби у високосний рік, оскільки це нібито може спричинити невдачу в майбутньому. Водночас прийнято вважати, що лише у високосний рік жінки можуть самі освідчуватися чоловікам.

Високосний рік настає кожні чотири роки, в роки, які діляться на 4. Земля робить повний оберт навколо Сонця за 365 діб і шість годин, тому за чотири роки накопичується один "зайвий" день. За чотири роки цей годинник підсумовується у додаткову добу для того, щоб синхронізувати наш годинник зі швидкістю обертання Землі навколо Сонця, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Насправді сам високосний рік не має жодного впливу на одруження. А ось правильно підібрана дата для народження нової родини дуже важлива, оскільки враховуються енергії планет, місячний цикл та інші фактори. Оформивши офіційний союз у відповідний день з урахуванням гороскопів одружених, шанси на міцне та щасливе сімейне життя значно зростають.

Протягом року будуть сприятливі, нейтральні та негативні періоди для проведення весіль, вінчання, одруження. А вже конкретні дати зі всього сприятливого періоду вам підкаже астролог після того, як вивчить особисті гороскопи наречених. Пошуком найкращого моменту часу для здійснення будь-якої дії (підписання договорів та одруження, відкриття бізнесу, хірургічні втручання, великі покупки, еміграція тощо) займається елективною астрологією. Кожен професійний астролог володіє цими способами.

У січні найкращий період для шлюбу посідає третю декаду місяця. Енергетика цих днів містить у собі довгострокові перспективи та спокійне сімейне життя.

Лютий загалом сприятливий, особливо друга та третя декади. І не треба турбуватися, що у лютому 2024 року 29 днів! Необхідно підходити до питання серйозно, вибирати дату з урахуванням впливу реальних небесних тіл на подію, відкинувши усі вигадані забобони та пережитки минулого.

Дуже сприятливі дні від 12 до 24 березня. Венера, планета кохання, входить у знак своєї екзальтації пізно ввечері 11 березня і до місячного затемнення, що відбудеться 25 березня, створює гармонійну енергетику для закоханих та дає чудові шанси для щасливого сімейного життя.

Весняний коридор затемнень закінчиться молодиком 8 квітня, який також є сонячним затемненням. До 26 квітня період ретроградного Меркурія, що є добрим показником для тих, хто одружується повторно, має в натальній карті ретро Меркурій або якщо хтось із пари раніше вже створював сім'ю. Від 9 квітня і до кінця місяця загальне тло підходить для урочистостей, але потрібно враховувати деякі деталі персональних гороскопів.

До 24 травня Венера переміщається Тельцем, за знаком свого управління. Цей транзит пов'язаний із достатком та гармонійними взаєминами, сприяє укладенню офіційних спілок. Найкращі дні розпочинаються від 9 травня.

Після молодика 6 червня гарний період для одруження. А від 17 червня загальне сприятливе тло посилюється багаторазово, бо Венера входить у знак Раку, який є найніжнішим та сімейним знаком Зодіаку.

29 червня негативна кармічна точка входить у знак Терези, яких характеризує любов, питання взаємостосунків, одруження. Транзит триватиме 9 місяців, тому перша половина 2024 сприятливіша для початку сімейного життя. Якщо ви до цього вже дозріли, не варто надовго відкладати цю подію. Переміщаючись Терезами, якими управляє Венера, багато пар зіткнуться з кризою, подружжя перестає влаштовувати одне одного. Кількість розривів та розлучень збільшиться у рази, порівняно з попередніми роками.

Липень буде яскравим, багатим на любовні пригоди, але для серйозних взаємин місяць не дуже вдалий. І тільки якщо пара дійсно впевнена у своїх почуттях, варто приймати рішення про офіційне оформлення стосунків.

Практично весь серпень період ретроградного Меркурія (від 5 до 28 серпня), але це не є прямою забороною для тих, хто одружується. Якщо є можливість, то ліпше призначити дату одруження на один із днів до або після ретро фази Меркурія. Для тих, хто вже раніше був одружений, серпень сприятливий, але враховуйте те, що транзит Чорного Місяця Терезами створює важкий клімат для сфери взаємин.

Осінь 2024 має мало сприятливих днів для оформлення шлюбного союзу, тому всім, хто обере цей сезон, просто необхідно звернутися до астролога за вибором дати. Якщо треба терміново та у вересні, то зупиніться на даті з інтервалу 4-17 вересня.

Від 18 вересня до 2 жовтня осінній коридор затемнень, що принесе неприємні події у сферу стосунків. Звичайно, в жодному разі не варто обирати дату для шлюбу з цього періоду.

Не лише затемнення створюють негативний фон восени 2024 року. Від 2 вересня до 20 листопада Плутон востаннє повертається у знак Козорога та формує обставини завершення у всіх життєвих сферах. Ймовірно, багато пар поставлять крапку у стосунках, якщо тривалий період вони не розвивалися. Тому всім, хто цінує свого романтичного партнера і хоче провести з ним багато щасливих років, варто подумати про оформлення шлюбного союзу в першій половині 2024 року.

Після сонячного затемнення 2 жовтня настає нейтральний період для ухвалення відповідальних рішень, одруження та інших важливих кроків. Але якщо є можливість почекати до 20 листопада, не поспішайте з цим.

До 18 жовтня Венера переміщаєтьсяза знаком свого вигнання – Скорпіоном, породжуючи кризу у стосунках, атмосферу невдоволення та взаємних претензій один до одного. Любовні драми, інтриги, ревнощі – все це створює нездоровий клімат у сфері взаємин.

Від 18 жовтня і до кінця місяця, загалом, можна схарактеризувати як відносно сприятливий. Транзит Венери за знаком Стрільця створює атмосферу свята, посилює оптимізм та віру у світле майбутнє.

Листопад є найпридатнішим для одруження у всьому осінньому сезоні, особливо третя його декада. Транзит Венери по Козорога звечора 11 листопада створює "помірно-континентальний" клімат у сфері особистих взаємин. Гарний місяць для вже немолодих пар, які вирішили одружитися.

Грудень підходить для одруження, головне, щоб раптова поява чоловіка з минулого не стала причиною скасування цієї події. Враховуючи, що від 7 грудня починається період ретроградного руху Марса, що робить особливий вплив на чоловіків. Одні стають нерішучими і тікають назад, інші згадують колишню дружину чи дівчину і мчать до неї, попри те, що вона вже у стосунках.

Найсильніші дні грудня після дня Зимового Сонцестояння 21 грудня. Але все ж таки, враховуйте той факт, що Чорний Місяць переміщається знаком Терези і піднімає кармічні теми стосунків. У період ретро планет це особливо яскраво проявляється тобто піднімаються події особистого життя минулого, що не завжди добре відбивається на наявних стосунках.

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