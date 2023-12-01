Що зірки нам пророкують: гороскоп на 2024 рік

2024 року буде кілька ключових транзитів, які активно змінюють світ. Йдуть одні напружені ситуації, але з'являються інші. Відкриваються нові можливості, а люди, які звикли жити за напрацьованим шаблоном, втрачають їх та шкодують про це.

21 січня відбудеться друге заходження Плутона на знак Водолія, який змінює світоустрій, тенденції політичного та соціально-економічного розвитку всіх країн. Триватиме цей транзит до 2 вересня, після чого Плутон повернеться на знак Козорога, щоб від 20 листопада 2024 року на 20 років увійти на знак Водолія, розповідає астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Плутон – "найповільніша" планета, в кожному знаку зодіаку він проводить близько 18-20 років, а все зодіакальне коло робить за 248 років! Транзит впливає на глобальні події людства, суттєво змінюється соціально-психологічний клімат, процеси життєдіяльності світової спільноти. Почався перехід Плутона з Козорога на знак Водолія навесні 2023 року.

Весняний коридор затемнень 25 березня – 8 квітня 2024 року віссю Овен-Терези, одразу ж після дня весняного Рівненства 20 березня, активізує тему міжнародних угод, дипломатії, мирних переговорів та врегулювання військових конфліктів.

Після затемненого періоду зміни стануть очевидними для всіх, рішення ухвалюватимуться легше і швидше, але й "точка неповернення" пройдено. До вихідного стану повернутися неможливо, а отже доведеться діяти, виходячи з реалій, що склалися. До того ж це стосується всіх життєвих сфер і всіх рівнів.

21 квітня Юпітер і Уран з'єднуються в Тельці поблизу світлої кармічної точки Білого Місяця, що відкриває новий 12-річний соціальний цикл. Традиції та революційні оновлення мають мало спільного, але, з іншого боку, багато людей будуть приємно вражені тим, що відбувається довкола. Попереднє з'єднання цих повільних планет у Тельці було у травні 1941 року, але тоді цим знаком переміщувалася негативна кармічна точка чорна Місяць і Сатурн (планета карми, суворий вчитель).

Майбутнє з'єднання Юпітера та Урана в Тельці можна вважати вдалим. Переконання та віра людей змінюються, світогляд розширюється, з'являються нові життєві орієнтири. Щоб навесні 2024 року не зійти з дистанції, зберегти статус та ресурси, необхідно по-новому поглянути на речі та обставини.

26 травня Юпітер змінює знак зодіаку – із Тельця переходить на знак Близнята на рік. Тут планета у статусі вигнання – криза жанру, нестача сенсу. Транзит виявиться сприятливим, якщо займатися саморозвитком, навчатися, прагнути нових знайомств. Багато людей повертатимуться додому з далеких країн. В інформаційному просторі з'являться нові лідери громадської думки. Важливо не заплутатися і зберегти світлу голову, розбиратися в плутанині та хаосі, що відбувається в навколишньому просторі. Саме час зупинитися, зібратися з думками, зупинитися і зробити висновки, після чого розпочати інакше вибудовувати своє життя.

20 червня о 22:51 за київським часом Сонце входить на знак Рака. Від Літнього сонцестояння починається астрономічне літо. 21 червня — найдовший день на рік, і найкоротша ніч проти 22 червня.

29 червня негативна кармічна точка Чорний Місяць входить у знак Терези. Представники знака Діви полегшено зітхнуть, а ось представники єдиного неживого знака зодіаку – Терези – проходитимуть кармічні уроки протягом 9 місяців. Також це складний період для тих, у кого Місяць, Асцендент, особисті планети (Меркурій, Венера і Марс) у цьому знаку. Знання своєї натальної карти допомагає будувати своє життя правильно, керувати ситуаціями та отримувати більше щасливих можливостей.

2 вересня Плутон на ретрофазі повертається на знак Козорога до 20 листопада 2024 року. Багато людей опиняться в обмежувальних умовах, що відбувається в країні та світі не дозволяє почуватися комфортно. Осінь 2024 року не підходить для нових починань, це час, коли необхідно поставити остаточні крапки і підготувати себе до нового 20-річного циклу, який почнеться після 20 листопада.

Місячне затемнення 18 вересня – перше затемнення після довгої перерви у Рибах, в останньому знаку зодіаку. Закриється осінній коридор затемнень сонячним затемненням 2 жовтня у знаку Терези. Час важливих подій, що кардинально змінюють життя.

Осіннє рівнодення 22 вересня відбудеться в сезон затемнень, що може принести фатальні моменти як на зовнішньому, так і внутрішньому рівні. Варто пам'ятати, що загальний гороскоп показує тло подій, але він не може замінити індивідуальну консультацію астролога. Залежно від особистого гороскопа вектор зміщується в той чи той бік.

20 листопада Плутон входить на знак Водолія до 2044 року, вершачи долю миру та життя багатьох людей. У цьому вся знаку планета має статус падіння. Згідно з грецькою легендою, Плутон (Аїд) – брат верховного бога Зевса та Посейдона, владики морів. Під час великої битви Олімпійських богів з титанами Плутон відіграв ключову роль: він звільнив з надр землі велетнів-циклопів, де вони нудилися в ув'язненні. Ця подія багато в чому визначила результат війни – за допомогою циклопів титани були повалені, і перемога залишилася за богами.

Від 7 грудня 2024 року до 24 лютого 2025 року Марс переміщуватиметься ретроградно за знаками Лева та Рака. Ця планета буває ретроградна рідше, ніж будь-яка інша планета, тобтощо 2 роки по 2 місяці. Енергія планети сприятливо позначиться протягом збройних конфліктів, сприятиме завершенню військових дій.

21 грудня Зимове сонцестояння – об 11:20 за київським часом Сонце увійде на знак Козорога. Відбувається "народження нового сонця", світло перемагає пітьму.

2024 рік буде результативним, проясниться багато речей, буде встановлено новий лад, інакше регулюватиметься єдина глобальна система світу.

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