Финансовый гороскоп на декабрь 2023 года

Борьба за власть и решение материальных проблем – так можно охарактеризовать декабрь. Партнерские отношения, основой которых является денежный интерес и общие материальные ресурсы, проходят испытания на прочность.

До 13 декабря благоприятный период для принятия решений о кредитах и финансовых инвестициях, страховании и другим сферам, которые имеют отношения к деньгам. В этот период многие люди видят больше перспектив и возможностей, открыты к новым идеям и концепциям. Все важные дела и встречи лучше осуществить до начала периода ретроградного Меркурия, который начнется 13 декабря.

Во второй половине декабря тайное выходит на поверхность, обнаруживаются подводные камни, препятствующие развитию бизнеса. Тревожные мысли и подозрения, которые раньше отбрасывали, чтобы не идти на открытый конфликт, теперь невозможно игнорировать. Появляется склонность к обобщениям и переключению на следующую еще более масштабную идею или цель, теряя при этом детали и практические нюансы.

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ОВЕН

Планетарные энергии наделяют вас предприимчивостью и усиливают тягу к комфорту. Деньги приходят частями, но регулярно и к концу года задолженности вам вернут, а вы, в свою очередь, сможете вернуть долги и оплатить по счетам. Чтобы не потратить деньги на бесполезные вещи в конце месяца, в первой половине декабря постарайтесь найти время и пройтись по магазинам. Посвятите время поиску какого-нибудь красивого аксессуара для дома или полезной бытовой техники, которая пригодится на кухне.

ТЕЛЕЦ

Ошибки в бизнесе и финансовых делах становятся более очевидными и понятными, поэтому многое можно исправить и улучшить свое материальное положение. Не держитесь за давние партнерские взаимоотношения и не особо продуктивное сотрудничество. Пришло время поставить точку и отпустить изжившие себя деловые связи. К концу года может поступить интересное предложение от партнеров из-за рубежа. Также полезны командировки и рабочие поездки в те страны, которые посещали ранее.

БЛИЗНЕЦЫ

В декабре деловые отношения проходят серьёзную проверку вне зависимости от того, хотите вы этого или нет. Широкий взгляд на мир, общение с зарубежными партнерами, поездки – все это поможет выйти за консервативные внутренние рамки и устаревшие убеждения. Не поддавайтесь на провокации окружающего мира, а во второй половине декабря избегайте публичных выступлений. Декабрь нельзя назвать прибыльным, но все имущественные и материальные вопросы удастся решить к концу месяца.

РАК

Вам захочется пролить свет на теневую сторону ваших деловых отношений и сделать это просто необходимо, если хотите избежать потерь вначале 2024 года. Декабрь подходит для наведения порядка в профессиональных делах, а вот отправляться в незнакомые места и часто находиться среди людей на каких-либо мероприятиях – не рекомендуется. Во второй половине декабря внутренние противоречия будут раздирать вас на части, не давая покоя ни на минуту. Но ближе к новогодним праздникам все наладится, вы будете довольны собой.

ЛЕВ

Велик риск ввязаться в какую-нибудь сомнительную авантюру, а потом долго улаживать возможные последствия. Будьте особенно бдительны, так как во второй половине декабря стать жертвой мошенников легче легкого. Если мы будем все анализировать и логично подходить к ситуациям, то сможете не только сохранить свои деньги, но и приумножить их. Заниматься денежными делами во второй половине декабря не очень правильно, наоборот вам надо постараться отдохнуть, не брать и не давать в долг.

ДЕВА

В первой половине декабря планеты наделяют вас способностью принимать верные решения в кратчайшие сроки. Этот активный, хоть и несколько импульсивный месяц идеально подойдет для любых финансовых манипуляций: у вас получится выгодно инвестировать или наоборот рассчитаться с кредитными обязательствами. Единственная неприятность – желание переключиться с одного дела на другое, не доведя первое до конца, поэтому любые долгосрочные проекты лучше отложить на конец января 2024 года.

ВЕСЫ

Накопившееся напряжение вырывается наружу всевозможными резкими проявлениями и неврозами. Будьте готовы к тому, что коллеги и партнеры будут вставлять палки в колеса и тормозить ваши профессиональные дела, заставляя преодолевать препятствия. Многим представителям знака Весы придется взять паузу, пересмотреть планы или столкнуться с госструктурой, задержками и отменами. Но в конце декабря все неприятности останутся позади, а в жизнь вернутся комфорт и спокойствие.

СКОРПИОН

Повышаются ваши интеллектуальные способности, делая вас более привлекательными для сотрудничества и взаимовыгодных деловых взаимоотношений. Декабрь – не время для отдыха, несмотря на предпраздничные настроения. Лучше использовать это время эффективно, погрузившись в новые знания или сделав хобби своей профессией. Стоит вкладывать силы и деньги в обучение тому, что вас увлекает – уже вскоре вы сможете организовать новый бизнес или на прежней работе занять новую должность.

СТРЕЛЕЦ

Обратите внимание на взаимоотношения с теми людьми, с которыми вы связаны профессиональными и денежными делами. Именно в эти области стоит направить свою личную и творческую активность. В первой половине декабря обзавестись контактами и новыми знакомствами гораздо проще, общение будет легким и оптимистичным. Путешествуйте! Добавьте в жизнь больше приключений. Изучайте иностранные языки, погружайтесь в другие культуры – это поможет улучшить финансовое положение в 2024 году.

КОЗЕРОГ

Не откладывайте до последней недели декабря составление целей на грядущий год. Продумайте и распишите подробно уже сейчас стратегию своего дальнейшего развития: как личного, так и профессионального. Проявляйте себя в том, что вам нравится и это станет основой вашего финансового благополучия. Позитивное время, когда гораздо проще посмотреть оптимистично на вещи, которые вас беспокоили прежде. Если вы не можете изменить ситуацию, то можете поменять своё отношение к ней.

ВОДОЛЕЙ

Черпайте вдохновение в других культурах и философии. Щедро делитесь своими знаниями и учите других (особенно тех, кто младше вас) тому, что умеете сами. И обязательно монетизируйте свои знания! Не распыляйтесь и не сосредотачивайтесь на слишком узкой идее. Направьте свою энергию на одну глобальную цель, которую вы в силах реализовать в течение декабря и вы получите хороший материальный результат. Будьте внимательны к деталям и терпимы к критике – поспособствует вашему материальному достатку.

РЫБЫ

Большинство представителей знака Рыбы почувствуют подъем энергии, уверенность в себе. Однако для эффективной работы нужен энтузиазм и хорошее настроение, а также цель и новая идея. Можете рассчитывать на поддержку влиятельных лиц. Но нужно быть аккуратнее с чрезмерными амбициями, самоуверенностью и высокомерием в предстоящем месяце. В первой половине декабря можно многого достичь, расширить сферу своего влияния, начать масштабные проекты, которые будут успешно развиваться и в 2024 году.

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