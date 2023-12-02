Категория
Гламур
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

18-летняя дочь Оли Поляковой в бикини соблазнительно повыгибалась возле пальмы и похвасталась фигурой

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
949
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
18-летняя дочь Оли Поляковой в бикини соблазнительно повыгибалась возле пальмы и похвасталась фигурой

Дочь Оли Поляковой Маша / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Девушка коротко прокомментировала свой отпуск на Занзибаре.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария порадовала поклонников своими красивыми свежими кадрами.

На странице в Instagram 18-летняя Полякова разместила серию снимков, на которых предстает в бикини. Девушка позировала возле пальмы, соблазнительно выгибаясь в разные позы. Скорее всего, автором фото стала звездная мама Марии Оля Полякова. Как известно, сейчас мама и дочь наслаждаются отпуском на Занзибаре:

"Мой отдых – это всегда невероятное путешествие, наполненное приключениями, будь то веселыми или тяжелыми. Возможно, это моя карма, приводящая меня к непредсказуемым моментам", – подписала фото Маша.

Дочь Оли Поляковой Маша / © instagram.com/mashapolyakova
Дочь Оли Поляковой Маша / Фото: instagram.com/mashapolyakova

В свою очередь, Оля Полякова под фото завалила дочь комплиментами: "Боже, какая ты красивая!", "Всем спасибо, я старалась" – ответила Оля юзерам, которые оставили восхищенные отзывы от снимков Поляковой-младшей.

Дочь Оли Поляковой Маша / © instagram.com/mashapolyakova
Дочь Оли Поляковой Маша / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, что отпуск Оли Поляковой и ее дочери Марии на Занзибаре омрачили проблемы со здоровьем. Во время отдыха у артистки начались сильные мигрени, а ее дочь вообще попала в больницу, где ей установили неутешительный диагноз.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
949
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация