18-летняя дочь Оли Поляковой в бикини соблазнительно повыгибалась возле пальмы и похвасталась фигурой

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария порадовала поклонников своими красивыми свежими кадрами.

На странице в Instagram 18-летняя Полякова разместила серию снимков, на которых предстает в бикини. Девушка позировала возле пальмы, соблазнительно выгибаясь в разные позы. Скорее всего, автором фото стала звездная мама Марии Оля Полякова. Как известно, сейчас мама и дочь наслаждаются отпуском на Занзибаре:

"Мой отдых – это всегда невероятное путешествие, наполненное приключениями, будь то веселыми или тяжелыми. Возможно, это моя карма, приводящая меня к непредсказуемым моментам", – подписала фото Маша.

Дочь Оли Поляковой Маша / Фото: instagram.com/mashapolyakova

В свою очередь, Оля Полякова под фото завалила дочь комплиментами: "Боже, какая ты красивая!", "Всем спасибо, я старалась" – ответила Оля юзерам, которые оставили восхищенные отзывы от снимков Поляковой-младшей.

Дочь Оли Поляковой Маша / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Напомним, что отпуск Оли Поляковой и ее дочери Марии на Занзибаре омрачили проблемы со здоровьем. Во время отдыха у артистки начались сильные мигрени, а ее дочь вообще попала в больницу, где ей установили неутешительный диагноз.

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