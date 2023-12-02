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Мощные взрывы в Днепре: в ОВА рассказали, что произошло

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2573
Время на прочтение
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Мощные взрывы в Днепре: в ОВА рассказали, что произошло

Ракета. / Фото: Associated Press

Информации о потерпевших нет.

Утром 2 декабря в Днепре раздались взрывы. Российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепровскому району.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг ударил ракетами по Днепровскому району. Прошло без погибших и пострадавших. Это самое главное", — подчеркнул глава ОВА.

По словам Лисака, территорию "прилета" обследуют спасатели. Кроме того, специалисты уточняют последствия ушибов.

Напомним, в Днепре произошли взрывы еще до оглашения воздушной тревоги. Она продолжалась в области с 09:13 до 10:02. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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Дата публикации
Просмотры
2573
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