Мощные взрывы в Днепре: в ОВА рассказали, что произошло

Информации о потерпевших нет.

Утром 2 декабря в Днепре раздались взрывы. Российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по Днепровскому району.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

"Враг ударил ракетами по Днепровскому району. Прошло без погибших и пострадавших. Это самое главное", — подчеркнул глава ОВА.

По словам Лисака, территорию "прилета" обследуют спасатели. Кроме того, специалисты уточняют последствия ушибов.

Напомним, в Днепре произошли взрывы еще до оглашения воздушной тревоги. Она продолжалась в области с 09:13 до 10:02. Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения.

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