В Офисе президента сообщили, грозит ли блокада границы поставке оружия

Блокировка границ с Польшей не влияет на поставку вооружения для украинской армии. Такие грузы не блокируются польскими бастующими.

Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Это все (поставка оружия — Ред.) идет в рамках абсолютно четкой стратегии Польши по военной помощи Украине. Это не блокируется, блокируются другие грузы – коммерческие. Это плохая ситуация, но все, что касается военной помощи – идет в рамках договоренностей с партнерами через территорию Польши. Поэтому здесь нужно спокойно к этому относиться", — подчеркивает представитель ОП.

Блокирование границ с Польшей Подоляк называет "отголоском достаточно ожесточенной политической борьбы на парламентских выборах" в соседней стране. По словам Подоляка, нужно дождаться формирования коалиционного правительства, "где ключевой персоной – премьером – станет, насколько мы понимаем, Дональд Туск"

"Сегодня временное правительство Матеуша Моравецкого не активно работает по деблокаде и, наверное, уже не будет работать активно. Поэтому еще определенную неделю — две нужно дождаться, когда будут соответствующие решения", — высказался советник главы Офиса президента.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поддержал польских забастовщиков, которые из-за блокирования границы хотят отмены "транспортного безвиза". По его словам, старая разрешительная система на грузовые перевозки, действовавшая до лета 2022-го, "хорошо работала".

Тем временем лидер польской оппозиции Дональд Туск, который может стать премьером Польши , обвинил нынешнее правительство "в бездействии , которое нельзя простить" из-за блокирования украинской границы.

Напомним, 27 ноября президент Польши Анджей Дуда назначил Матеуша Моравецкого премьером и принял присягу у нового правительства. Теперь у Моравецкого две недели на то, чтобы получить в Сейме вотум доверия для нового правительства.

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