Блокада границы: Моравецкий поддержал польских забастовщиков

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что поддерживает польских перевозчиков, которые из-за блокировки границы хотят отмены "транспортного безвиза".

Об этом глава правительства сказал во время заседания Сейма, сообщает издание PAP.

По его словам, старая разрешительная система на грузовые перевозки, действовавшая до лета 2022-го, "хорошо работала". Именно поэтому он решительно поддерживает его восстановление. Моравецкий отмечает: крайне важно, чтобы министр инфраструктуры получил соответствующие директивы во время Совета министров ЕС по инфраструктуре. Целью этих директив должен быть возврат к предыдущей системе.

"Наша делегация в Киеве договорилась об определенных изменениях, которые могут привести к тому, что пустят пустые грузовики, которые возвращаются через границу, что хотя бы в определенной степени уменьшит пробки и протесты", – рассказал Моравецкий.

Он добавил, что правительство Польши понимает множество аргументов протестующих.

Как сообщалось, ранее Матеуш Моравецкий заявил, что правительство Польши потребует от ЕС расторгнуть соглашение с Украиной, которое было отменено согласно соглашению между Евросоюзом и Украиной от 1 июля 2022 года.

Кроме того, в правительстве Польши назвали свои требования. Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик в письме украинскому коллеге призвал к "срочным действиям по выполнению требований польских автоперевозчиков".

Читайте также: