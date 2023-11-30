Блокада кордону: Моравецький підтримав польських страйкарів

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що підтримує польських перевізників, які через блокування кордону хочуть скасування "транспортного безвізу".

Про це очільник уряду сказав під час засідання Сейму, повідомляє видання PAP.

З його слів, стара дозвільна система на вантажні перевезення, яка діяла до літа 2022-го, "добре працювала". Саме тому він рішуче підтримує її відновлення. Моравецький наголошує: вкрай важливо, щоб міністр інфраструктури отримав відповідні директиви під час Ради міністрів ЄС з питань інфраструктури. Метою цих директив має бути повернення до попередньої системи.

"Наша делегація в Києві домовилася про певні зміни, які можуть призвести до того, що пустять порожні вантажівки, які повертаються через кордон, що хоча б певною мірою зменшить затори та протести", – розказав Моравецький.

Він додав, що уряд Польщі розуміє багато аргументів протестувальників.

Як повідомлялося, раніше Матеуш Моравецький заявив, уряд Польщі вимагатиме від ЄС розірвати угоду з Україною, яку було скасовано згідно з угодою між Євросоюзом та Україною від 1 липня 2022 року.

Крім того, в уряді Польщі назвали свої вимоги. Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик у листі до українського колеги закликав до "термінових дій щодо виконання вимог польських автоперевізників".

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