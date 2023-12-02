Елена Зеленская рассказала о бойфренде 19-летней дочери: "Мы с ее отцом в шоке"

Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно рассказала о личной жизни их с Владимиром Зеленским старшей дочери Александры.

Как призналась супруга президента, у их 19-летней дочери появился бойфренд. В интервью изданию The Economist Зеленская впервые рассказала о личной жизни дочери и призналась, как они с Владимиром Зеленским отреагировали на то, что теперь у Александры есть кавалер:

"Она встретила своего парня. Первая любовь, а теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается", – прокомментировала Зеленская.

Елена Зеленская с дочерью

В свою очередь, ведущая отметила, что, наверное, первой леди приятно наблюдать за счастливой дочерью, на что Елена Зеленская с улыбкой ответила: "Но стрессово".

Отметим, что у Владимира и Елены Зеленских двое детей – 19-летняя дочь Александра и 10-летний сын Кирилл.

Напомним, в этом же интервью Елена Зеленская честно призналась, что не хочет, чтобы ее муж был президентом. По мнению первой леди, ее мужу так же, как и ей, нужно найти что-то новое в этой жизни.

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