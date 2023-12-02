Может ли Украина предложить мир России: у Зеленского ответили

У Зеленского подчеркнули, что Украина ни в коем случае не будет предлагать России мир, потому что это "означает выполнить ее ультимативные капитулянтские требования".

Это подчеркнул советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью 24 каналу.

Он подчеркнул, что единственное, что может предложить Украина России – это проигрыш в войне.

"Украина ни при каких обстоятельствах не может говорить о каком-то мире с Россией. Потому что Украина деоккупирует свои территории, ведет оборонную войну от России с тем, чтобы выйти на территориальную целостность и суверенитет в полном объеме. Поэтому Украина не может ничего предлагать. А Россия ничего и Если ты зашел с войной в другую страну – ты ее разрушаешь, ты уже совершил множество военных преступлений, тогда ты можешь или проиграть и отвечать за все это, чего Россия категорически не желает. Как в 2014 году, что "ничего не делали, это вы сами 8 лет бомбите Донбасс", — отметил Подоляк.

Политик в очередной раз повторил позицию Владимира Зеленского, что "нет мира и переговорных процессов, которые предлагает Россия".

"Украина не может проводить переговоры, а фактически подписывать капитуляцию. Не будет Украина этого делать; пока Россия не проиграет, до тех пор мы с вами будем иметь бесконечную войну. Надо это понять. Да, в этой войне могут быть оперативные паузы, которую мы с вами имели с 2014 по 2022 год. Сейчас оперативные паузы будут намного короче, и мы с вами будем иметь совсем другой этап войны, где Россия проведет определенную работу над ошибками", — сказал он.

Подоляк также напомнил, что война России против Украины – это не только война Путина, а целого народа РФ.

"Путину не нужно о чем-то договариваться, он хочет убивать. Не только Путин, но и большое количество россиян яростно ненавидят нас за то, что мы унизили их. Показали, что нет никакого величия России. Нет никакого "великого русского мира". Нет ничего великого под названием Россия в XXI веке. Они нас яростно ненавидят и не смогут компенсировать эту ненависть иначе, чем убив большое количество украинцев", — подчеркнул он, добавив, что Украина должна "уничтожить все российское, что находится на нашей территории".

Напомним, украинские эксперты считают, что Россия действительно не готова к переговорам, о чем она заявляет. Путин готовится к войне на истощение.

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