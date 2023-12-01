Прорыв ВСУ на левый берег Херсонщины: Муженко оценил перспективы наступления

Формирование плацдармов Сил обороны Украины на левом берегу Днепра в Херсонской области преуспевает.

Об этом заявил генерал Виктор Муженко в интервью Би-би-си.

"Во-первых, то, что касается херсонского направления, низовья Днепра – то действительно я считаю, что имеет успех. Потому что операция по форсированию такого широкого препятствия, как река Днепр, особенно в низовьях, в устье, где куча этих островов, рукавов и т.д. Она имеет большое значение. Мы захватили плацдарм на противоположном берегу. Вопрос в своевременности этой операции и ее перспективах. То есть у нас перспектива расширить этот плацдарм до таких размеров, чтобы мы могли организовать логистику, обеспечение и перемещение тяжелой техники и вооружение. А затем — логистику, то есть обеспечение материальными средствами тех войск, которые будут расположены на этом плацдарме", — сказал он.

Муженко также пояснил, что сейчас пока мы работаем под так называемым "зонтиком" артиллерии, работающей с правого берега.

По его мнению, форсирование Днепра следовало начинать раньше.

"Я думаю, что это должно было планироваться с перспективой успеха на направлении главного удара, а затем – возможность схождения этих двух группировок в каком-то конкретном месте. Где это могло быть? В Мелитополе? Возможно. Возможно, в Токмаке. Возможно, в районе Каланчака или в районе Геническа. Разные варианты есть. Но это должно было быть в таком общем замысле", — добавил он.

Что известно о плацдарме ВСУ на левом берегу Херсона

Вооруженные силы Украины удерживают позиции и продолжают наступательные действия на левом берегу Херсонской области.

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска в Херсонской области отбрасывают российские силы на 3-8 км от восточного берега Днепра.

The Wall Street Journal со ссылкой на украинских бойцов сообщила, что оккупанты применяют тяжелые мины, снайперов и тяжелую артиллерию, реактивные системы залпового огня (РСЗО) и авиаудары, чтобы остановить украинские силы на левобережье Днепра.

Накануне стало известно, что оккупанты создают многоуровневую оборону на левом берегу Херсонской области. Также, как считают эксперты, оккупанты заминировали территорию вокруг Крынок (30 км к северо-востоку от Херсона). В этом населенном пункте позиции удерживают Силы обороны Украины.

Тем временем российские оккупанты в Херсонской области готовятся к очередному "жесту доброй воли". Они уже начали обворовывать дома местных жителей перед бегством. Об этом заявил спикер Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Толоконников.

"В некоторых громадах люди сообщают о том, что оккупанты начали более активно мародерить. Во время ротации есть случаи даже, когда подъезжают целые грузовики к домам, в которых люди не проживают, и просто загружают все подряд. То есть они активно показывают местным, что они показывают местным, что они подвергаются опасности". здесь они ненадолго и очень скоро будут убегать", — сказал он.

Накануне аналитики сообщили, что ВСУ продлили наземные атаки на левом берегу Днепра в Херсонской области и продвинулись возле Крынок.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ВСУ закрепились на трех плацдармах на ЛЕВОМ берегу Херсонщины

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