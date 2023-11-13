ВСУ усилили свои позиции на левом берегу Херсонщины, оккупантов могут отрезать от Крыма - ISW

ВСУ вытесняют врага с оккупированного берега Днепра и уже значительно продвинулись к востоку от села Крынки.

Силы обороны Украины добились незначительного успеха на левом берегу Херсонской области и незначительно продвинулись к северо-востоку от Херсона. Также наши защитники на левобережье могут перерезать российские логистические маршруты в Крым, и этим обеспоены оккупанты.

Об этом сообщается в аналитическом отчете американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики ссылаются на российских военных блоггеров, утверждающих, что ВС РФ пытались и не смогли оттеснить украинские войска от Крынок.

В частности, Силы обороны осуществляют наступательные операции возле Поймы и Песчановки и перебросили дополнительный личный состав в район Крынок, чтобы перерезать российские линии материально-технического обеспечения и нанести удары по инфраструктуре, соединяющей российскую линию фронта с тыловыми районами во временно оккупированном Крыму, Херсонской и в Запорожской областях.

Также оккупанты утверждают, что ВСУ продвигаются к трассе E58 Олешки-Каменка, и могут угрожать российским позициям у перекрестка E58-E97 к югу от линии Пойма-Песчановка-Подстепное.

Напомним, 20 октября ISW констатировал, что украинское наступление на левом берегу Днепра в Херсонской области кажется масштабнее, чем те рейды, которые были ранее. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ сохраняют присутствие вдоль береговой линии Днепра и возле Антоновского моста. В этот же день в Херсонскую область приехал Зеленский, где провел совещание и вручил награды.

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