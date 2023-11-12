Признаки Третьей мировой войны есть уже сейчас — Селезнев

Если посмотреть на географию вспышек военных конфликтов, которые сейчас происходят в разных уголках мира, можно откровенно говорить о том, что признаки Третьей мировой войны есть уже сейчас, и мы являемся тому свидетелями.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, который до оккупации Крыма возглавлял Крымский медиацентр Минобороны Украины.

“С учетом того, что сейчас начинают раздуваться оборонные процессы в разных уголках мира: видим обострение между Йеменом и Саудовской Аравией, достаточно напряженная ситуация между Китаем и Тайванем, есть определенные признаки обострения ситуации между Северной и Южной Кореей. То есть мир начинает бурлить и происходят достаточно деструктивные процессы. Но почему они происходят? Есть такое выражение: зло, которое не наказано, оно кратно умножается", — рассказал Владислав Селезнев.

По его словам, когда администрация Барака Обамы, вице президентом которого был нынешний президент США Джо Байден, вовремя и должным образом не отреагировал на вызов, который создала администрация президента России Владимира Путина — это открыло "ящик пандоры".

“И военные действия в разных уголках мира, я думаю, в перспективе будут набирать обороты. Говорят, что Третья мировая война будет в определенной степени гибридной. Если мы посмотрим на географию тех вспышек военных конфликтов, которые происходят в разных уголках мира, думаю, можно откровенно говорить о том, что признаки Третьей мировой войны есть уже сейчас, и мы являемся тому свидетелями. Мы живем в условиях той же Третьей мировой", — рассказал Владислав Селезнев.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео ВЛАДИСЛАВ СЕЛЕЗНЕВ: Война в Украине надолго! Почему не сбылись прогнозы Буданова и Ходжеса?

Напомним, Евгений Карась ответил, будет ли Третья мировая война.

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