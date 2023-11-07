Будет ли Третья мировая война: Карась ответил

Карась рассказал, что мир сейчас постоянно на грани столкновений.

Если начнется Третья мировая война, мир будет жалеть, что достаточно активно не поддерживал Украину.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал лидер общественной организации С14, заместитель командира 14-го отдельного полка ВСУ Евгений Карась.

“Это не то, что я выдумываю что-то. Я себя действительно этим успокаиваю. Сейчас, когда весь мир на грани каких-то столкновений: там ожидается война в Тайване, там беспорядки в Гонконге, начались сейчас в Израиле такие события, Ливия, Сирия, на Балканах перманентно пытаются, недавно было обострение в Косово", — рассказал Карась.

По его словам, если бы запад ранее дал жесткий ответ России, другие страны не думали бы о войне.

“Если бы они гораздо жестче дали ответ России, другие страны задумались бы, стоит ли где-нибудь ерзать. Запад показал свою волевую позицию. А запад где-то там мялся, думал, а теперь пожинают плоды", — считает Карась.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео КАРАСЬ: Если Украину оккупируют, всех украинцев погонят в атаку на Польшу и страны Балтии!

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