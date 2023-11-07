Чи буде Третя світова війна: Карась відповів

Карась розповів, що світ зараз постійно на межі зіткнень.

Якщо почнеться Третя світова війна, світ буде шкодувати, що достатньо активно не підтримував Україну.

Про це в інтерв’ю ТСН.ua розповів лідер громадської організації С14, заступник командира 14 окремого полку ЗСУ Євген Карась.

“Це не те, що я видумую щось. Я себе, справді, цим заспокоюю. Зараз, коли весь світ на межі якихось зіткнень: там очікується війна в Тайвані, там заворушення в Гонконзі, почались зараз в Ізраїлі такі події, Лівія, Сирія, на Балканах перманентно намагаються, нещодавно було загострення в Косово”, — розповів Карась.

За його словами, якщо б захід раніше дав жорстку відповідь Росії, інші країни не думали б про війну.

“Якщо б вони набагато жорсткіше дали відповідь Росії, інші країни задумалися б, чи варто десь соватися. Захід би показав свою вольову позицію. А захід десь там м’явся, думав, а тепер пожинають плоди”, — вважає Карась.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео КАРАСЬ: Якщо Україну окупують, усіх українців поженуть в атаку на Польщу і країни Балтії!

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