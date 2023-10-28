Лукашенко зробив заяву про третю світову війну

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, мовляв, ескалація воєнного конфлікту на Близькому Сході може призвести до третьої світової війни.

Про це він сказав у коментарі білоруському агентству "БЕЛТА".

Самопроголошений білоруський президент вважає, що втручання Ірану та Сполучених Штатів може посилити конфлікт.

"Може бути третя світова війна. Вона може звідти розпочатись…Якщо США та Ізраїль почнуть разом воювати проти Ірану", висловився Лукашенко.

За словами, білоруського диктатора, саме "Вашингтон та Ізраїль намагаються спровокувати Іран, а не навпаки". Мовляв, зараз на території Близького Сходу "відбувається серйозна плутанина".

Нагадаємо, раніше Лукашенко знайшов несподіваного винуватця війни в Україні. Так, за його логікою, припинення війни залежить не від Росії, а багато в чому – від ЄС. Водночас він розкритикував США за допомогу Україні зброєю.

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