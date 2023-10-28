Данілов прокоментував "смерть" Путіна

Вкид засобів масової пропаганди про "смерть" російського президента-диктатора Володимира Путіна є частиною передвиборчої кампанії.

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

З його слів, такі чутки - це спецоперація Кремля, який готує передвиборчу кампанію Путіна. Також Данілов нагадав, що у березні 2024-го Росії будуть вибори, на яких диктатор очікувано "переможе".

"Зараз за технологіями, які вони розробляють у такий спосіб - звертають увагу на нього, потім як Христос воскрес, так і у них Путін має воскреснути і повинен розпочинати тур по всій Росії", - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що рано чи пізно Путін помре. Також він додав, що такий процес незабаром відбудеться.

Нагадаємо, ЗМІ поширюють чутки про зупинку серця у Путіна. У Кремлі ці чутки спростовують. Прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков назвав це "фейковими новинами".

В ГУР України прокоментували можливу смерть Путіна. Представник розвідки Андрій Юсовкаже: робитися це може для того, аби подивитися на реакцію, зокрема, громадян Росії.

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