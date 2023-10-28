Данилов прокомментировал "смерть" Путина

Вброс средств массовой пропаганды о "смерти" российского президента-диктатора Владимира Путина является частью предвыборной кампании.

Об этом в эфире телемарафона заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, такие слухи – это спецоперация Кремля, готовящего предвыборную кампанию Путина. Также Данилов напомнил, что в марте 2024 года России будут выборы, на которых диктатор ожидаемо "победит".

"Сейчас по разрабатываемым ими технологиям — обращают внимание на него, потом как Христос воскрес, так и у них Путин должен воскреснуть и должен начинать тур по всей России", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что рано или поздно Путин умрет. Также он добавил, что такой процесс в скором времени состоится.

Напомним, СМИ распространяют слухи об остановке сердца у Путина. В Кремле эти слухи опровергают. Пресссекретарь главы Кремля Дмитрий Песков назвал это "феечными новостями".

В ГУР Украины прокомментировали возможную смерть Путина. Представитель разведки Андрей Юсов говорит: делаться это может для того, чтобы посмотреть на реакцию, в частности, граждан России.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин должен воскреснуть! ДАНИЛОВ — о "смерти" российского диктатора и войне

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