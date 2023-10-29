Три знака Зодиака, которым сегодня можно лениться от души

День чистой, светлой и незамутненной энергетики, которая не предполагает активных действий: в это время можно совершенно безнаказанно не только отдыхать, но и лениться, что абсолютно логично для выходного дня. Если учесть, что ночью еще и перевели часы на зимнее время, то необходимость расслабления и даже лени выглядит абсолютно оправданной и даже необходимой.

Сегодня, 29 октября, отдыхать и расслабляться можно – и нужно –представителям всех знаков Зодиаков, но трем из них можно лениться от души.

Дева

Девы могут совместить приятное с полезным – расслабиться и отдохнуть, занявшись домашними делами. В отличие от других знаков Зодиака, для них лень выражается именно в таких действиях, когда можно перебирать вещи в шкафах, приводя их содержимое в идеальный порядок – благодаря им, завтра они будут в прекрасной форме.

Стрелец

Стрельцам, которые категорически не умеют отдыхать, желательно уехать – или, в крайнем случае, уйти – туда, где под рукой не будет никакой работы – например, за город или в ближайший парк. Максимум, что им можно будет с собой прихватить – это новый увлекательный детективный роман.

Козерог

Козерогам звезды рекомендуют сделать то, что они совершенно не умеют – помечтать. Как правило, представители знака считают это занятие не только бесполезным, но и глупым, но сегодня они – к своему великому удивлению – обнаружат, что так можно не только лениться и расслабляться, но и планировать свои дальнейшие действия.

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