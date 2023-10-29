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Астрологический прогноз на 29 октября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
9
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 29 октября

Лестница - символ дня / Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: успешными окажутся только дела, направленные на созидание, любое разрушение до добра никого не доведет. Можно принимать важные – прежде всего личные и хозяйственно-бытовые – решения и мириться с людьми, с которыми произошла ссора. 

Символ дня: лестница в небеса. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: серебристо-голубой, серый, жемчужный, жемчужно-серый, перламутровый. 

Счастливые камни дня: чароит, изумруд, жемчуг – все оттенки, кроме черного. 

За какую часть тела отвечает: селезенка. 

Болезни дня: снижается свертываемость крови, поэтому важно отказаться от любых хирургических операций, кроме экстренных.

Питание дня: мясо и грибы нужно заменить овощами и рыбой, от голодания отказаться, но от принципов умеренности в питании отступать нельзя. 

Стрижка дня: для стрижки время неблагоприятно. 

Дачные работы дня: можно наводить порядок на дачном участке. 

Магия и мистика дня: эффективными будут обряды, использующие магическую силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но только в случае их правильной расшифровки – пытаясь истолковать увиденное, можно легко допустить ошибку. 

Табу дня: нельзя давать волю своим эмоциям – их всплеск может стать причиной непредсказуемых последствий.

Цитата дня: "Следуй своей дорогой, и пусть другие говорят что угодно" (Данте Алигьери). 

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Дата публикации
Просмотры
9
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