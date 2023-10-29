Астрологічний прогноз на 29 жовтня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг і прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: успішними виявляться лише справи, спрямовані на творення, будь-яка руйнація до добра нікого не доведе. Можна ухвалювати важливі – насамперед особисті й господарсько-побутові – рішення та миритися з людьми, з якими сталася сварка.

Символ дня: сходи на небеса.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливі кольори дня: сріблясто-блакитний, сірий, перловий, перлово-сірий, перламутровий.

Щасливе каміння дня: чароїт, смарагд, перли – всі відтінки, окрім чорного.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: знижується згортання крові, тому важливо відмовитися від будь-яких хірургічних операцій, окрім екстрених.

Харчування дня: м'ясо та гриби потрібно замінити овочами й рибою, від голодування відмовитися, але від принципів помірності в харчуванні відступати не можна.

Стрижка дня: для стрижки час несприятливий.

Дачні роботи дня: можна наводити лад на дачній ділянці.

Магія і містика дня: ефективними будуть обряди, які використовують магічну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають пророчими, але лише в разі їх правильного розшифрування – намагаючись витлумачити побачене, можна легко припуститися помилки.

Табу дня: не можна давати волю своїм емоціям – їх сплеск може спричинити непередбачувані наслідки.

Цитата дня: "Іди своєю дорогою, і нехай інші кажуть, що завгодно" (Данте Аліг'єрі).

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