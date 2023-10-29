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Спрятали остатки младенца на балконе: в Польше задержали украинцев

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
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Спрятали остатки младенца на балконе: в Польше задержали украинцев

Полиция задержала подозреваемых украинцев

В Польше на балконе полиция обнаружила останки новорожденного.

По предварительной информации, ребенка родила 44-летняя гражданка Украины, задержанная полицией.

Правоохранители также задержали партнера женщины, 43-летнего мужчину, а также украинца.

Об этом сообщает «Польское радио».

В Гдыне на балконе квартиры обнаружили останки новорожденного ребенка.

«На месте проводились мероприятия с участием судебно-медицинского эксперта. В субботу проводилось вскрытие. От результатов вскрытия будут зависеть дальнейшие действия прокуратуры», — заявил прокурор Мариуш Душинский из окружной Гданьской прокуратуры.

Как сообщает trojmiasto.pl, младенец лежал в мешке на балконе.

Напомним, в Харьковской области пьяная 27-летняя женщина потеряла своего двухлетнего сына.

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Дата публикации
Просмотры
425
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