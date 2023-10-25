Смерть младенца в Одессе: в полиции начали уголовные производства

В полиции начали уголовные производства из-за смерти новорожденного ребенка в Одессе. Умершему вчера, 24 октября, младенцу было всего пять дней.

Об этом идет речь на сайте Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Что известно о трагедии

Жительница города Южное родила ребенка в местной больнице, но впоследствии его и ребенка экстренно доставили в одно из медицинских учреждений Одессы. Младенцу должны были оказать необходимую медицинскую помощь, однако на пятый день от рождения ребенок умер.

"По указанным фактам следователями полиции внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство с отметкой "естественная смерть") и ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим сотрудником) того же кодекса", – отмечают в сообщении.

Обстоятельства событий расследуются полицейскими. Чтобы установить реальную причину смерти ребенка, необходимо провести судебно- медицинскую экспертизу.

Ранее в Киеве громкую огласку набрала дело о гибели новорожденного ребенка в частном роддоме. Известно, что врач несвоевременно назначил кесарево сечение, и девочка задохнулась. Медику грозит до 3 лет лишения свободы.

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