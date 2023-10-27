Смерть Путина: эксперт объяснил, чем она может быть похожа на "уход" Сталина

Когда станет точно известно, что он умер — будут устроены помпезные похороны.

Смерть российского диктатора Владимира Путина, вероятно, пройдет по тому же сценарию, что с Иосифом Сталиным.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Если Путин умрет еще у власти, сначала будет информационный вакуум. Затем внезапно все узнают, что вождь умер, и будут устраивать ему помпезные похороны и делить власть. Это будет именно лайтовый вариант ситуации со Сталиным", — пояснил Коваленко.

Отметим, что по официальной версии 1 марта 1953 г. Сталина обнаружили парализованным на своей даче после кровоизлияния в мозг. На следующий день прошло официальное заседание бюро президиума ЦК КПСС с участием опальных членов, которые до этого были исключены из этого органа.

Уже к утру 4 марта в газетах появилось сообщение о болезни Сталина, однако на тот момент были готовы предложения по новому составу высшего руководства СССР. Именно о смерти Сталина объявили по радио на утро 5 марта.

Напомним, что слухи о смерти российского диктатора Путина могут распространять для того, чтобы посмотреть на реакцию, в частности граждан России.

Читайте также: