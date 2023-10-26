СМИ распространяют слухи об остановке сердца у Путина: что говорят в Кремле

Слухи о плохом состоянии здоровья Путина ходят не один год.

На днях СМИ распространили, что в выходные у российского президента-диктатора Владимира Путина произошла остановка сердца. В Кремле эти слухи опровергают.

Об этом пишет Daily Star .

Во вторник пресс-секретарь Дмитрий Песков назвал это "фейковыми новостями" и высмеял утверждение, что Путин использует двойников для публичных выступлений.

Журналисты иностранного издания ссылаются на российские телеграмм-каналы, у которых появилась информация, что у Путина в воскресенье вечером в его резиденции в Москве произошла "остановка сердца". Отмечалось, что якобы хозяина Кремля нашли лежащим на полу у опрокинутого стола с едой и напитками, а затем отвели в соседнюю комнату, оборудованную медицинскими средствами, где ему сделали сердечно-легочную реанимацию.

"Врачи провели реанимационные мероприятия, предварительно установив, что у президента остановилось сердце. Помощь оказали вовремя, запустили сердце и Путин пришел в сознание", — говорилось в сообщении.

Весомых доказательств подобных утверждений телеграмм-каналы не предоставили.

Доктор Наход А. Али, доктор медицинских наук, доктор медицинских наук в США в комментарии Daily Star предположил, что Путин может умереть гораздо раньше, чем ожидалось.

"Человек, которому около 70 лет, с такими проблемами со здоровьем может столкнуться с более высоким риском осложнений, что, вероятно, приведет к значительно меньшей продолжительности жизни по сравнению с другими людьми того же возраста, которые не имеют беспокойства", — сказал он.

Напомним, российский оппозиционный правозащитник, основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщал, что состояние здоровья Путина ухудшается.

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