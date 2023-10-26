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Американские аналитики назвали потери россиян под Авдеевкой

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Американские аналитики назвали потери россиян под Авдеевкой

Танк. / Фото: Associated Press

Большинство потерь в технике – это боевые бронированные машины.

Российская оккупационная армия несет большие потери возле Авдеевки Донецкой области. Лишь с 10 до 20 октября захватчики потеряли от 109 до 200 единиц техники.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

ISW со ссылкой на украинского офицера запаса отмечают, что большинство российских потерь составляют, прежде всего, боевые бронированные машины: БМП-1 и БМП-2 и МТ-ЛБ, танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортеры БТР, а также другие. транспортные средства.

Он также заявил, что потери российской техники в районе Авдеевки превысили их потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022-го и, вероятно, превысят потери в районе Угледара — в период с ноября 2022 по апрель 2023-го.

Отмечается, что эти цифры могут возрасти: около десятка машин не включены в список потерь из-за несоответствия изображений.

К слову, два других независимых источника оценивают, что российские силы потеряли около 200 военных машин возле Авдеевки.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 25 октября, ВСУ "отминусовали" еще 810 оккупантов  Общие боевые потери России к утру 26 октября составляют уже 297 120 захватчиков. Кроме того, армия РФ потеряла 5141 танк, 9715 боевых бронированных машин, 320 самолетов и 1538 крылатых ракет.

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Дата публикации
Просмотры
3130
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