Американские аналитики назвали потери россиян под Авдеевкой

Российская оккупационная армия несет большие потери возле Авдеевки Донецкой области. Лишь с 10 до 20 октября захватчики потеряли от 109 до 200 единиц техники.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

ISW со ссылкой на украинского офицера запаса отмечают, что большинство российских потерь составляют, прежде всего, боевые бронированные машины: БМП-1 и БМП-2 и МТ-ЛБ, танки Т-72, Т-64, Т-80, бронетранспортеры БТР, а также другие. транспортные средства.

Он также заявил, что потери российской техники в районе Авдеевки превысили их потери во время неудачной переправы через Северский Донец в мае 2022-го и, вероятно, превысят потери в районе Угледара — в период с ноября 2022 по апрель 2023-го.

9/ Russian vehicle losses now surpassed those incurred during the Siversky Donets crossing in 2022. .pic. twitter.com/BXFQcNi0k3 — Tatarigami_UA (@Tatarigami_UA) October 23, 2023

Отмечается, что эти цифры могут возрасти: около десятка машин не включены в список потерь из-за несоответствия изображений.

К слову, два других независимых источника оценивают, что российские силы потеряли около 200 военных машин возле Авдеевки.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 25 октября, ВСУ "отминусовали" еще 810 оккупантов Общие боевые потери России к утру 26 октября составляют уже 297 120 захватчиков. Кроме того, армия РФ потеряла 5141 танк, 9715 боевых бронированных машин, 320 самолетов и 1538 крылатых ракет.

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