Была ли Хмельницкая АЭС целью атаки РФ: что говорят в Воздушных силах

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал слова президента Владимира Зеленского о том, что Хмельницкая атомная электростанция могла быть конкретной целью россиян во время атаки дронов ночью 25 октября.

Свое мнение Игнат выразил в эфире телемарафона.

"Мы обнародовали вчера информацию об уничтожении 11 "шахедов". Если в результате работы ПВО могут быть повреждения, вы понимаете: все, что сбивается наверху, падает вниз. Поэтому понять, какая именно была цель врага, можно тогда, когда есть прямое попадание", – прокомментировал Юрий Игнат.

Представитель ПС подчеркнул, что защита объектов критической инфраструктуры, в частности Хмельницкой АЭС, жизненно важна и военное руководство регулярно обсуждает усиление ПВО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Привычка бежать очень пригодится России!" Зеленский считает, что РФ целила в Хмельницкую АЭС!

Напомним, минувшей ночью, 25 октября, Хмельнитчину атаковали российские дроны. Силы ПВО сбили все цели, но произошло падение обломков в городе Славута. Стало известно, что в ту ночь произошли взрывы возле Хмельницкой АЭС. Взрывом были повреждены окна в административно-бытовом и лабораторно-бытовом корпусах.

Президент Владимир Зеленский назвал, куда целились россияне и что хотели уничтожить. По его словам, "вероятнее всего, что мишенью для этих дронов была Хмельницкая атомная станция".

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