Как избавиться от катышек на одежде без машинки: эффективные методы, о которых вы точно не знали

Почему образуются катышки на одежде

Волокна натуральных тканей часто подвергаются трению во время ношения, в результате чего и образуются катышки. Неправильный уход за изделием только усугубляет ситуацию.

Чтобы на одежде не возникли катышки, необходимо стирать вещи правильно, соблюдать правила по уходу, указанные на этикетке.

Когда вещи соприкасаются между собой, это приводит к порче волокон, особенно это касается тканей низкого качества с рыхлой структурой. Обычно катышки образуются на проблемных зонах, таких как локти, подмышки, манжеты, в местах, наиболее часто сталкивающихся с телом и другими частями одежды, сумками.

Как убрать катышки на одежде подручными средствами

Чаще рекомендуют убирать катышки из одежды бритвой. Но такой способ достаточно опасен для целостности ткани и подходит для вещей с небольшим ворсом, пушистые изделия рекомендуется чистить иначе.

Мелкие катышки предлагают удалять с помощью прозрачного канцелярского скотча. Для этого приложить скотч к проблемным местам одежды, чтобы он немного "приклеился", а затем, плотно прижимая полоску пальцем, резко отрывать, пытаясь захватить больше катышек. Для изделий с коротким ворсом также рекомендуется использовать наждачную бумагу с мелким зерном.

Мы предлагаем один из самых простых способов очистки одежды от катышек – это использовать обычную чистую губку для мытья посуды. Для этого нужно натянуть проблемные зоны одежды руками и пройтись по ним абразивной стороной губки.

Как почистить катышки

Эффективно убрать катышки можно с помощью обычной натуральной пемзы для ног. Технология такая же – натягиваем проблемные места и трем пемзой.

Как почистить катышки

Очищенную от катышек вещь можно сбрызнуть струей фиксирующего лака для укладки волос с большого расстояния, чтобы склеить чешуйки обработанной ткани.

После обработки изделий пройдись по ткани мягкой щеткой для замши, чтобы выровнять поверхность ворсинок.

Как предотвратить образование катышек

Соблюдать режим стирки, указанный на этикетке.

Перед стиркой выворачивайте вещи наизнанку.

Стирать вещи склонные к образованию катышек в режиме деликатной стирки с использованием специального смягчающего кондиционера для одежды или детского шампуня.

Не замачивайте вещи с катышками в горячей воде, высокие температуры еще больше деформируют ткань.

Не затирайте пятна.

Быть осторожными с застежками-липучками.

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