"Ответ будет очень мощным": Данилов об атаках РФ по энергосистеме

В случае российских обстрелов по объектам энергетики Украины, как это было в прошлом году, Вооруженные силы теперь будут "мощно отвечать" на атаки.

Об этом на телемарафоне заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Есть четкое понимание, что враг не останется безнаказанным, если и он в дальнейшем будет продолжать", — подчеркнул политик.

Также Данилов подтвердил слова президента Владимира Зеленского о том, что российские удары по энергосистеме в этом году не останутся безнаказанными.

"Мы на все должны отвечать. Причем наш ответ будет очень мощным. Если вы это увидите, то поймете, о чем идет речь", — подчеркнул секретарь СНБО.

Напомним, в украинском ГУР рассказали, сможет ли РФ проводить масштабные обстрелы зимой. Представитель разведки Андприй Юсов говорит, что оккупационная армия уже не способна выпускать более 100 ракет в удар. Впрочем, определенные риски остаются, потому что РФ по-прежнему производит определенное количество таких снарядов.

Читайте также: