Авиация РФ активизировалась в районе зернового коридора в Черном море

Несколько дней у россиян было затишье.

Тактическая авиация российской армии активизировалась в районе морского торгового пути над акваторией Черного моря. В течение нескольких последних дней было затишье.

Об этом в эфире телемарафона сообщила пресс-секретарь Объединенного координационного центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"В течение нескольких дней не наблюдалось подлетов российских самолетов в районе морских транспортных путей. Однако сегодня они активизировались и сбросили четыре взрывных устройства", - рассказала представитель ВСУ.

По ее словам, Украина продолжает "обеспечивать безопасность гуманитарного коридора, которым пользуются корабли из разных стран мира. Тем временем действия РФ указывают на попытки дискредитировать Силы обороны Украины, а также воспрепятствовать движению судов.

Как сообщалось, диктатор РФ Владимир Путин поручил патрулировать небо над Черным морем истребителям. Будут делать это самолеты с ракетами "Кинжал". По словам диктатора, Миг-31 должны быть вооружены этими комплексами дальностью более тысячи километров.

Читайте также: