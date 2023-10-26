В Авдеевке оккупанты перегруппировываются из-за значительных потерь — ВСУ

Оккупационные подразделения перегруппировываются на Авдеевском направлении в связи со значительными потерями.

Несмотря на значительные потери, оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Туда бросают все больше бронетехники с юга от города.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона.

"Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, активно применяет авиацию. Также не оставляет попыток бросать с юга от города механизированные колонны с большим количеством бронетехники. Враг понес ощутимые потери", — говорит он.

Всего на Таврическом направлении противник нанес в сутки 16 авиаударов. Большинство из них в Донецкой области. Использовал в частности вертолеты и самолеты Су-25. Были зафиксированы сбросы управляемых авиабомб. По словам спикера Сил обороны Таврического направления, ночью авиация противника не так активно работает из-за погодных условий.

"Наши воины стойко держат оборону в районах Авдеевки, Степного, Тоненького. На этом направлении наши воины отбили 15 атак врага", — подчеркнул Александр Штупун.

Ситуация в Авдеевке: последние новости

По словам военного эксперта Сергея Грабского, интенсивность штурмов оккупационной российской армии вблизи Авдеевки Донецкой области несколько снизилась. Впрочем, оккупанты перекидывают туда новый контингент и ведут штурмовые действия. Украинские защитники сдерживают врага.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш говорит, что оккупанты пытаются давить в направлении Бердичева, к трассе.

Однако, по словам Александра Штупуна, ухудшение погодных условий осложнило наступательные действия российской армии в районе Авдеевки.

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