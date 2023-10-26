В Авдіївці окупанти перегруповуються через значні втрати — ЗСУ

Окупаційні підрозділи перегруповуються на Авдіївському напрямку у зв'язку зі значними втратами.

Попри значні втрати окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку. Туди кидають все більше бронетехніки з півдня від міста.

Про це розповів речник Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

"Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку, активно застосовує авіацію. Також не полишає спроб кидати з півдня від міста механізовані колони з великою кількістю бронетехніки. Ворог зазнав відчутних втрат", - каже він.

Загалом на Таврійському напрямку противник завдав за добу 16 авіаударів. Більшість з них на Донеччині. Використовував зокрема гелікоптери та літаки Су-25. Були зафіксовані скиди керованих авіабомб. За словами речника Сил оборони Таврійського напрямку, вночі авіація противника не так активно працює через погодні умови.

"Наші воїни стійко тримають оборону в районах Авдіївки, Степового, Тоненького. На цьому напрямку наші воїни відбили 15 атак ворога", - наголосив Олександр Штупун.

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За словами військового експерта Сергія Грабського, інтенсивність штурмів окупаційної російської армії поблизу Авдіївки на Донеччині трохи знизилася. Втім, окупанти перекидають туди новий контингент і ведуть штурмові дії. Українські захисники стримують ворога.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш каже, що окупанти намагаються тиснути в напрямку Бердичів, до траси.

Однак за словами Олександра Штупуна, погіршення погодних умов ускладнило наступальні дії російської армії в районі Авдіївки.

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