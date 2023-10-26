Аналітики ISW повідомили про успіхи ЗСУ на фронті

Збройні сили України продовжують ведення наступальних дій на Бахмутському напрямку - поблизу Кліщіївки та Андріївки на Донеччині. Крім того, вони просунулися на захід від Роботиного на Мелітопольському напрямку.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики з посиланням на речника Сухопутних військ ЗСУ підполковника Володимира Фітьо наголосив, що українські війська ведуть наступальні дії поблизу Кліщіївки та Андріївки, а також бої точилися також біля Хромового. Тим часом росіяни стверджували, що окупаційні сили нібито відбили українські атаки поблизу Малоільїнівки, Андріївки, Курдюмівки та Північного.

У Генштаб ЗСУ повідомили, що українські війська відбили російські атаки біля Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Російські "воєнкори" стверджували, що сили РФ атакували поблизу Берхівки та нібито просунулися на північний захід від Красногорівки.

Карта боїв ISW. Донеччина.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Степового, Авдіївки, Тоненького, Північного та Невельського. Речник українського угруповання військ "Таврія" полковник Олександр Штупун заявив, що частота російських штурмів поблизу Авдіївки зменшилася.

Російський "воєнкор" 25 жовтня заявив, що війська РФ нібито досягли "серйозного тактичного успіху" на підступах до Авдіївки та поблизу Степового. Своєю чергою, голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш спростував заяви про те, що російські війська контролюють Авдіївський породний відвал. З його слів, це є спірною "сірою зоною".

23 жовтня український офіцер запасу оприлюднив супутникові знімки та підтвердив, що російські військові втратили понад 109 одиниць техніки під Авдіївкою від 10 до 20 жовтня. За його словами, втрати окупантів районі Авдіївки перевищили втрати під час невдалої переправи через Сіверський Донець у травні 2022-го та, ймовірно, перевищать втрати ростехніки в районі Вугледара від листопада 2022-го до квітня 2023-го.

Карта боїв ISW. Авдіївка.

Також Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар’їнки, Побєди, Новомихайлівки та поблизу Водяного.

Нагадаємо, керівник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що росіяни штурмують на кількох напрямках, але без успіху. Загарбники не припиняють спроб оточити місто. ЗСУ відбили всі атаки росіян.

Читайте також: