Прогноз погоди на 26 жовтня: в Україні будуть дощі та тумани

У четвер, 26 жовтня, майже на всій території України будуть дощі. Крім того, в низці регіонів будуть ранкові тумани.

Про це повідомили синоптики Укргідрометцентру.

В Україні в четвер буде хмарно. Невеликі дощі, в північно-східних, східних і Дніпропетровській областях вночі помірні, місцями значні дощі. Вдень у більшості південних і центральних областей - без істотних опадів. Вночі та вранці на заході й півночі - подекуди туман. Вночі в північно-східних областях місцями пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі в більшості областей України становитиме +7-12°. На узбережжі морів ніч буде теплішою - до +16°. Вдень стовпчики термометрів покажуть 13-18° тепла. На півдні країни місцями повітря прогріється до +20-23°. Тим часом на Чернігівщині й Сумщині вночі температура повітря буде +3-8°, а вдень - +6-11°.

Прогноз погоди в Україні на 26 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

У столиці та області 26 жовтня буде хмарно. Синоптики прогнозують опади. Вночі та вранці по області подекуди туман. Вітер південно-західний , 5-10 м/с.

Температура повітря вночі на Київщині буде +7-12°, вдень - 13-18°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +8-10°, а вдень - близько +15°.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла про погоду в останній тиждень жовтня. До країни прийдуть циклони з опадами у вигляді дощу.

Читайте також: