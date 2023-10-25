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Окупанти отримали нову проблему під Авдіївкою

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Окупанти отримали нову проблему під Авдіївкою

Дощова погода перешкоджає ворогу застосувати безпілотники та бойові вертольоти.

Погіршення погодних умов ускладнило наступальні дії російської армії в районі Авдіївки Донецької області.

Про це повідомив в ефірі національного телемарафону речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун.

За його словами, стримувати ворога в умовах дощової погоди українським воїнам дещо легше, тож саме під Авдіївкою російська армія тепер має “деякі проблеми”. 

“Коли дощ – не можна в повному обсязі застосовувати всі БПЛА, які є в наявності. Це також шкодить певному прицілюванню тих же, скажімо, штурмових вертольотів... не так точно ворог б'є", - зазначив речник ЗСУ.

Нагадаємо, російська окупаційна армія не припиняє спроб штурмувати Авдіївку Донецької області з південного та північного напрямків, намагаючись оточити місто. Поза тим ЗСУ відбивають всі атаки росіян.

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Дата публікації
Перегляди
8235
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